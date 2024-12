Pachuca se prepara para enfrentar Al-Ahly na semifinal

Em uma demonstração de preparo e técnica, o Pachuca superou o Botafogo por 3 a 0 em um confronto realizado em Doha, resultado que, segundo o técnico Guillermo Almada, foi potencializado pelos 20 dias de descanso e treinamento intensivo dedicados à Copa Intercontinental.

Almada, que é natural do Uruguai, destacou a importância desse período para a equipe: “Após o término do Campeonato Mexicano, decidimos priorizar um descanso estratégico para maximizar nosso desempenho nos jogos da Copa Intercontinental. Intensificamos os treinos e trabalhamos tanto as transições ofensivas quanto a nossa defesa”, afirmou o treinador durante a coletiva pós-jogo.

O técnico também elogiou a performance de sua equipe, ressaltando a eficácia com que as ordens foram cumpridas em campo. “Realizamos uma partida muito sólida contra um adversário de grande qualidade como o Botafogo”, completou Almada.

Embora a vitória tenha sido comemorada, Almada manteve o foco na próxima fase da competição, alertando sobre os desafios que ainda estão por vir. O Pachuca já se prepara para um novo desafio no próximo sábado, quando enfrentará o Al-Ahly do Egito, novamente no estádio 974. Além disso, a expectativa pela final contra o Real Madrid, marcada para quarta-feira no Lusail, também está presente.

“Antecipamos um jogo desafiador contra o Al-Ahly e precisamos estar ainda mais concentrados para impor nosso estilo de jogo e avançar para as finais”, concluiu o treinador uruguayo.