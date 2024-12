Botafogo é eliminado na estreia da Copa Intercontinental após derrota para o Pachuca

Na tarde desta quarta-feira, o Botafogo teve uma atuação decepcionante e foi eliminado da Copa Intercontinental da FIFA logo em sua partida de estreia. O confronto ocorreu no Estádio 974, em Doha, onde a equipe brasileira, campeã nacional e continental, não conseguiu superar o Pachuca, resultando em uma derrota contundente por 3 a 0. Com esse resultado, os mexicanos avançam para as semifinais e enfrentarão o Al-Ahly no próximo sábado, às 14h. O vencedor desse duelo se qualificará para a final contra o Real Madrid.

O Botafogo enfrentou desafios significativos devido ao curto intervalo entre a conclusão do Campeonato Brasileiro e a viagem ao Catar. A situação lembrou o que ocorreu com o Palmeiras no início de 2021. Além do Botafogo, outras equipes como Internacional, Atlético-MG e Flamengo também sofreram eliminações em suas estreias em edições passadas do torneio. Diferentemente de anos anteriores, não há disputa pelo terceiro ou quarto lugar nesta edição, levando o Botafogo a encerrar sua temporada sem novas oportunidades de jogo.

O treinador Artur Jorge decidiu preservar quatro atletas importantes na partida inicial, buscando gerenciar a energia do elenco. Alex Telles, Marlon Freitas, Savarino e Almada foram deixados no banco, enquanto Cuiabano, Allan, Eduardo e Matheus Martins iniciaram como titulares.

Nos primeiros minutos da partida, o Pachuca demonstrou maior domínio e criou várias oportunidades, exigindo boas defesas do goleiro John. O Botafogo tentou explorar os contragolpes, mas enfrentou pressão na saída de bola. Ambas as equipes tiveram motivos para reclamar de pênaltis não assinalados pela arbitragem durante o primeiro tempo.

Conforme o jogo avançava, a intensidade diminuiu e as chances de gol tornaram-se escassas. Enquanto os brasileiros alegavam cansaço devido aos jogos consecutivos e à longa viagem, os mexicanos estavam há mais de um mês sem jogar partidas oficiais.

Luiz Henrique foi um dos poucos jogadores do Botafogo que se destacou na primeira metade da partida; no entanto, de forma geral, a equipe não apresentou um desempenho satisfatório e saiu para o intervalo sem abrir o placar.

No segundo tempo, o Pachuca rapidamente tomou a dianteira no marcador. O atacante marroquino Idrissi mostrou habilidade ao deixar dois defensores do Botafogo no chão e balançou as redes aos 5 minutos da etapa complementar.

Com a necessidade de reverter o resultado desfavorável, Artur Jorge optou por colocar em campo os titulares que haviam sido poupados anteriormente. Contudo, essa mudança não teve impacto significativo na performance da equipe. Aos 22 minutos do segundo tempo, um erro na saída de bola do Botafogo proporcionou uma oportunidade para Deossa ampliar a vantagem dos mexicanos com um chute cruzado que contou com falha do goleiro John.

A pressa em buscar o gol expôs ainda mais a defesa botafoguense, permitindo que o Pachuca capitalizasse em um contra-ataque bem executado que culminou com o terceiro gol anotado por Rondón aos 35 minutos.

Escalações:

John; Ponte (Tiquinho Soares), Adryelson, Barboza e Cuiabano; Gregore, Allan (Marlon Freitas) e Eduardo (Almada); Luiz Henrique, Igor Jesus (Júnior Santos) e Matheus Martins (Savarino). Técnico: Artur Jorge. PACHUCA: Moreno; Luis Rodríguez, Micolta, Barreto (Cabral) e Bryan González; Montiel, Pedraza (Sergio Hernández) e Bautista (Deossa); Alfonso González (Mena), Rondón e Idrissi (Saldivar). Técnico: Guillermo Almada.

Gols: Idrissi aos 5 minutos; Deossa aos 22 minutos; Rondón aos 35 minutos do segundo tempo.

C cartões amarelos: Cuiabano (Botafogo), Bryan González (Pachuca) e Alfonso González (Pachuca).