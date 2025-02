Pabllo Vittar fala sobre prevenção ao HIV a convite da GSK no Bloco da Pabllo

Pabllo Vittar, Carnaval e curtição têm tudo a ver! Além de dançar e se divertir, é importante falar também sobre a prevenção ao HIV. Por isso, a GSK convida a cantora para uma campanha de conscientização sobre a importância de cuidar da saúde sexual, alertando sobre os diferentes métodos de prevenção ao HIV disponíveis no país, com o objetivo de deixar todo mundo preparado para aproveitar o momento com segurança e consciência.

Em cima de seu trio, no Bloco da Pabllo, que acontece em São Paulo, no Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras), no dia 3 de março, com concentração às 13h, a cantora vai trazer para a conversa a pauta sobre a prevenção ao HIV, que seguirá também no digital através de uma série de conteúdos nas redes sociais da diva. Pabllo vai abrir ainda uma caixinha de perguntas para responder as principais dúvidas da comunidade sobre o tema com respaldo de médicos especialistas no assunto.

Hoje em dia, a camisinha não é mais o único método disponível gratuitamente para se prevenir do HIV. Há outras estratégias como a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição); PEP (Profilaxia Pós-Exposição); Testagem para HIV e outras ISTs; entre outras. A escolha de qual método utilizar é uma decisão individual, ou seja, o melhor é aquele que se adequa ao seu estilo de vida. Caso esteja na dúvida sobre qual escolher, converse com um profissional da saúde.