Bloco da Pabllo retorna ao Parque Ibirapuera

Pabllo Vittar, ícone da música e da cultura pop brasileira, confirmou seu aguardado retorno às ruas de São Paulo com mais uma edição do Bloco da Pabllo. A revelação ocorreu na última segunda-feira, 17 de fevereiro, quando a artista anunciou que se apresentará no Parque do Ibirapuera durante a segunda-feira de Carnaval, marcada para o dia 3 de março. Com um histórico de sucesso na festa paulistana, Pabllo Vittar também divulgou o tema deste ano e os locais que visitará durante a festividade.

Homenagem à cena clubber

Com o título de “Club Vittar”, o bloco deste ano homenageará a vibrante cena clubber, um movimento que floresceu nos anos 1990 e celebra as vivências e histórias de grupos que frequentam danceterias. Essa temática reflete não apenas a trajetória musical de Pabllo, mas também a cultura que envolve a diversidade e a celebração da liberdade individual.

No ano anterior, o Bloco da Pabllo atraiu uma multidão impressionante de aproximadamente 1 milhão de foliões ao Parque do Ibirapuera. No entanto, a apresentação precisou ser interrompida prematuramente devido ao calor intenso e à superlotação, resultando em cerca de 200 atendimentos médicos em postos montados na área. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) monitorou a situação e tomou medidas para garantir a segurança dos participantes.

Sucesso no Carnaval do Rio

A artista teve um início promissor em 2025, sendo a principal atração do evento “Será Q Abre?”, realizado no carnaval de rua do Rio de Janeiro no dia 9 de fevereiro. Em cima do trio elétrico, Pabllo Vittar apresentou seus sucessos mais populares, incluindo as recentes faixas “São Amores” e “Alibi”, recebendo convidados especiais como Juliette, Urias e Wenny.

Com um legado marcante e uma presença cativante, Pabllo Vittar promete mais um Carnaval inesquecível, reunindo fãs e foliões em uma celebração repleta de música e diversidade.