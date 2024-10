Outubro Rosa: Cuidar do corpo e da mente é essencial para a saúde da mulher

Outubro é um mês marcado pela conscientização sobre a saúde da mulher, especialmente no combate ao câncer de mama, através da campanha do Outubro Rosa. Mais do que nunca, o mês é um convite para refletirmos sobre a importância do autocuidado em nossas vidas, em meio à correria desenfreada do dia a dia. Esse cuidado, no entanto, vai além do físico: é fundamental também aprendermos a gerenciar nossas emoções, que impactam diretamente nossa saúde.

Segundo especialistas, a relação entre corpo e mente é inegável. Não se trata apenas de reservar momentos para o cuidado físico, como a prática de atividades físicas regulares e a realização de exames preventivos, mas também de encontrar tempo para olhar para dentro de si, reconhecer as próprias emoções e aprender a equilibrá-las. Léa Tande, especialista em autoconhecimento e arte com papel, reforça essa visão: “O autocuidado vai muito além de cuidar do corpo. Quando reconhecemos nossas emoções e aprendemos a lidar com elas, estamos cuidando de todo o nosso sistema. As emoções reprimidas ou mal gerenciadas afetam nossa saúde, pois o corpo reflete o que está acontecendo internamente.” Ela ressalta que o tempo dedicado a si mesmo é essencial, não como um luxo, mas como uma necessidade para garantir equilíbrio e bem-estar. “Viver nessa correria faz com que muitas mulheres se esqueçam de olhar para si. Cuidar das emoções é tão importante quanto cuidar da saúde física. O simples ato de dedicar alguns minutos do dia para meditar, praticar uma arte ou apenas respirar conscientemente pode transformar a maneira como lidamos com os desafios diários e impactar positivamente nossa saúde”, afirma Léa, que também realiza as chamadas “Vivências de Arte” em ONGs, empresas e associações.

Neste Outubro Rosa, o convite é para que todas as mulheres busquem essa conexão com o corpo e a mente. Além de aderirem às campanhas de prevenção ao câncer de mama, que incluem exames regulares e o autoexame, também é crucial que cada mulher reserve um tempo para se reconectar consigo mesma e investir em seu bem-estar emocional. O autocuidado, seja físico ou emocional, é um pilar fundamental para uma vida equilibrada e saudável. Afinal, cuidar de si mesma é o primeiro passo para uma vida mais plena e consciente.