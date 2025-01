Outlet Premium oferece vagas de emprego em janeiro

Para atender o público de maneira completa, que vai em busca de produtos das melhores marcas nacionais e internacionais e descontos sobre descontos neste início de ano, o Outlet Premium Imigrantes está com diversas vagas de emprego abertas, em funções como estoquista, vendedor e caixa em diversas operações do empreendimento.

Em janeiro, as compras de início de ano e as férias escolares elevam o fluxo de pessoas nos centros de compras, com um número cada vez maior de clientes em busca de boas promoções. Diante deste cenário, o Outlet mantém um olhar atento para que o empreendimento esteja preparado para receber a demanda da região, aumentando o número de colaboradores nas lojas e quiosques do empreendimento.

Para se candidatar, basta acessar a aba Trabalhe Conosco e cadastrar seu currículo no site do empreendimento. Todas as vagas são efetivas e para algumas não é necessário ter experiência.

Confira algumas vagas disponíveis:

Calvin Klein: vaga para caixa ;

; Polo Wear: vaga para assistente de vm , vendedor intermitente e estoquista ;

, e ; Any Any: vaga para caixa part time e vendedora part time ;

e ; Lugano: atendente para cafeteria e loja.

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.