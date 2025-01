Outlet Premium Imigrantes recebe aulão de cross training

O Outlet Premium Imigrantes recebe, neste sábado (11), o primeiro aulão de cross training do ano. A atividade acontece a partir das 9h, no Espaço Oásis Kids (Chafariz).

Realizado em parceria com a Academia Box Rotary, o evento tem entrada gratuita. As inscrições podem ser feitas presencialmente, no próprio local, ou pelo site do Outlet, por este link.

Oportunidade perfeita para quem quer iniciar uma rotina de exercícios ou está em busca de um incentivo para mexer o corpo. Gostou da ideia? Então venha malhar conosco!

O Outlet Premium Imigrantes está aberto diariamente, das 9h às 21h.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.