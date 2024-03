Novo Outlet Premium Imigrantes anuncia marcas confirmadas

O Outlet Premium Imigrantes, sétimo outlet da General Shopping & Outlets do Brasil e idealizado em parceria com a ENNE, referência em engenharia de negócios imobiliário, iniciará as operações em 12 de abril, e contará com renomadas marcas nacionais e internacionais, que já começam a ser apresentadas ao público.

A exemplo do que acontece nos outros empreendimentos da marca, o carro-chefe do Outlet Premium Imigrantes é o segmento de esportes, que já tem as seguintes operações confirmadas: Nike, Reebook, adidas e Puma, além de grifes como Calvin Klein, Lacoste, Boss e Tommy Hilfinger.

O mix de calçados conta com nomes como Crocs e Jorge Bischoff e, no segmento infantil, o Outlet Premium Imigrantes receberá uma loja da marca Baby R Us. A unidade será a terceira operação no segmento de Outlets no país.

Além destas operações, confirmaram presença no empreendimento, marcas como Casa Bauducco, Kopenhagen, Lindt, Vans, Opaque, Applebees, entre outros.

O Outlet Premium Imigrantes é o terceiro da rede localizado no estado de São Paulo, maior mercado consumidor do país. Pioneira na introdução do conceito de outlet no Brasil, a Companhia recebe cerca de 18 milhões de visitantes por ano nesses empreendimentos que ficam localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Fortaleza.

O projeto do outlet foi originado pela Enne e desenvolvido em conjunto com a General Shopping & Outlet, é mais uma parceria entre as empresas. A Enne foi responsável por coordenar toda a parte estratégica do negócio, coordenando com a General Shopping a operação e administração.

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando um total de 302.100 mil m2 de ABL, de 16 empreendimentos em operação. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Auto Shopping Internacional, Poli Shopping Guarulhos, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Grande São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza e em breve Outlet Premium Imigrantes. Os shopping centers da General Shopping e Outlets do Brasil estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e são líderes do segmento no Brasil.

Pioneira na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro, a General Shopping e Outlets do Brasil também é reconhecida pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de dois mil lojistas.

