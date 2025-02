Outlet Premium Imigrantes realiza 2ª edição da Terça do Calçado

Depois do grande sucesso da edição anterior, o Outlet Premium Imigrantes realiza, durante todas as terças-feiras de fevereiro, a Terça do Calçado, ação promocional em que os clientes podem encontrar calçados masculinos e femininos de diferentes marcas e estilos, como casual, infantil e esportivos, com descontos expressivos.

As lojas participantes estarão sinalizadas na vitrine. Para participar da ação, basta escolher o modelo que mais lhe agrada e consultar a porcentagem dos descontos aplicados em nossa vitrine virtual, pelo link e em nossas redes sociais.

Confira abaixo algumas ofertas que estarão que estarão disponíveis na campanha:

– Adidas, Puma e Boss, com 30% de desconto adicional nos calçados;

– Nike com 20% de desconto adicional em todos os calçados;

– Asics, com até 50% de desconto em produtos selecionados;

– Lacoste e Calvin Klein com até 30% de desconto em produtos selecionados.

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.

Outlet Premium Imigrantes

O Outlet Premium Imigrantes está localizado na saída do km 23 da Rodovia dos Imigrantes, principal ligação entre a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista. Sétimo outlet do grupo General Shopping e Outlets do Brasil, o Outlet Premium Imigrantes é o mais recente empreendimento do grupo e, além da localização estratégica, pensada para atender aos diferentes públicos vindos destas regiões, o empreendimento conta com uma ambiência agradável, no estilo open mall e conta com espaços infantis, garantindo aos clientes uma experiência completa e com descontos o ano inteiro em grandes marcas nacionais e internacionais.

Entre as marcas presentes no empreendimento estão: Adidas, Aramis, Calvin Klein, Chilli Beans, Ellus, Boss, Kipling, Kopenhagen, Lacoste, Levi’s, Lupo, M.Martan, Nike Unite, Puket, Puma, Reebok, Rip Curl, Side Walk, Track & Field, entre outras.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 18/ Hora adicional R$ 3.