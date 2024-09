Ousadia e visão do nosso governo transformaram Diadema, cita Filippi

O prefeito Filippi, candidato à reeleição, percorreu as ruas do bairro Conceição e trouxe à memória dos moradores o período em que a região tinha pouco desenvolvimento. “Com ousadia e visão das nossas gestões, transformamos o Conceição e outros bairros da região central da nossa cidade.”

Um caso trazido pelo prefeito Filippi foi a construção da Avenida Doutor Ulysses Guimarães. Antes, um enorme córrego dividia os bairros, com muitas residências sem as condições necessárias. Foi Filippi quem, como secretário de Obras e depois prefeito, urbanizou os núcleos e construiu a Avenida Doutor Ulysses Guimarães, hoje uma das vias mais importantes da cidade.

Outro exemplo foi a chegada do Shopping Praça da Moça. Uma ousada operação urbana permitiu que o primeiro centro de compras chegasse em Diadema em uma área estratégica: na Rua Graciosa, em frente ao Teatro Clara Nunes.

“Foi com ousadia e visão que montamos um Plano Diretor que pudesse trazer prosperidade para nossa cidade. E continuamos com ousadia e visão, porque fomos o único governo com coragem de tirar a Prefeitura para construir um Novo Hospital, que vai reabrir as UPAs que foram fechadas pelo meu antecessor, que reformou todas as 20 UBSs e as 60 escolas municipais e que tem trazido o protagonismo para Diadema”, pontuou.

O Programa de Governo Participativo traz uma moderna proposta de requalificação do Centro da cidade, com a construção de um novo Paço Municipal e o incentivo para a chegada de novos empreendimentos comerciais. Um modelo embrionário de um projeto transformador de bairro foi aplicado no Serraria, em terreno do antigo jurista Miguel Reale e que era alvo de disputa havia anos: a área deu lugar a uma unidade do Atacadão, que também vai construir um parque no local.

A agenda foi acompanhada pelo candidato a vice Rubens Cavalcanti, pelos vereadores Lilian Cabrera e Jerry Bolsas, pelo candidato Gel Antônio e pelo secretário de Saúde, Zé Antônio.

ANIVERSÁRIO

Durante a agenda, o prefeito Filippi puxou coro de aniversário para a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Inês Maria, sua companheira de vida há quase 40 anos.

“Hoje tomei um café da manhã caprichado com a minha querida Inês, com a presença dos nossos filhos Pedro e Lucas. Sei que, na campanha, temos muitos outros compromissos. Mas quero, com a ajuda de vocês, dar um grande presente para Inês e para Diadema no dia 6 de outubro, que é a continuidade do projeto transformador para nossa cidade”, disse.