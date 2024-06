Oswaldo Montenegro lança projeto especial ao lado de Vicka

Uma lenda da música popular brasileira completa, em 2024, 50 anos de uma carreira brilhante e cheia de momentos inesquecíveis! Oswaldo Montenegro está em um projeto para comemorar o marco, que envolve uma turnê comemorativa e o lançamento de um álbum especial. Para este último projeto, que envolve três etapas, a escolhida foi Vicka, que lança, ao lado do mestre, um álbum, produzido em conjunto e que conta com releituras de faixas clássicas da carreira dele e com os doces vocais da paranaense. O projeto chega em 28 de junho nos apps de streaming.

Ela foi selecionada, entre milhares de músicos e artistas, no projeto Junto Com Montenegro, para gravar um álbum ao lado dele e clipes, que já estão disponíveis no YouTube, com 8 faixas no total, entre vocais de Oswaldo e Vicka, com suaves melodias acústicas de violões.

O álbum completo chega as plataformas digitais de streaming em 28 de junho, com lançamentos de clipes toda terça, quarta e sábado, em todas as mídias sociais.

Para chegar até aqui, Vicka enfrentou um julgamento criterioso para ser selecionada e ter a honraria de dividir um álbum com Montenegro. O júri da iniciativa foi formado pelo documentarista Paulo Henrique Fontenelle, pelo premiado produtor musical Alexandre Meu Rei e também por Ian Ruas, músico e cineasta, além da empresária artística Kamila Pistori. No final, a paraense foi escolhida.

O conceito do álbum é usar e abusar da simplicidade, trazendo uma atmosfera entre dois amigos e com a interpretação das composições do menestrel e evocando uma bela química entre os dois. Vicka revela com emoção como foi encontrar e ter a oportunidade de fazer parte dos 50 anos de carreira de Oswaldo:

“Conhecê-lo superou todas as minhas expectativas, ele e sua equipe me deixaram super a vontade para colocar minha personalidade na maneira de tocar e cantar. Foram dias muito leves de ensaios, gravações, conversas e risadas até definirmos o repertório e o conceito do álbum. É inspiradora a maneira que ele coloca paixão em todos os seus projetos, o cuidado artístico que tem com cada um deles e seu entusiasmo em continuar criando e se reinventando a cada ano que passa. Sua equipe é como uma grande família, e poder vivenciar alguns momentos nesse ambiente de muito respeito e carinho me emocionou muito.”

Tracklist

● “Sim” (Oswaldo Montenegro e Renato Luciano)

● “Lembrei de Nós” (Oswaldo Montenegro)

● “Do muito e do pouco” (Oswaldo Montenegro e Zé Ramalho)

● “Intuição” (Oswaldo Montenegro e Ulysses Machado)

● “O Vento Frio da Infância” (Oswaldo Montenegro)

● “Mistérios do Mundo” (Oswaldo Montenegro)

● “O melhor da vida ainda vai acontecer” (Oswaldo Montenegro)

● “Poças Azuis” (Oswaldo Montenegro e Mongol)

● “Me ensina a escrever” (Oswaldo Montenegro)