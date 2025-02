Osten Motors estreia temporada 2025 de passeios motociclísticos em SJC, com bate e volta a Ilhabela

No próximo sábado (22/2), acontece o primeiro encontro da temporada 2025 dos passeios motociclísticos Bate & Volta BMW Motorrad Osten, realizados pela Osten Motors, em São José dos Campos. Tendo como destino a paradisíaca Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, o evento reunirá apaixonados pelas motocicletas BMW Motorrad para trocar experiências, conhecer as novidades e tudo o que gira em torno da marca, além de visitar pontos turísticos importantes da região.

A paixão pelo turismo e aventura sobre duas rodas têm colocado São José dos Campos e outras cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte do estado de São Paulo, mas também de cidades de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de outras localidades, no radar de aficionados por motocicletas estradeiras.

É nesse contexto que os passeios realizados pela Osten Motors – a operação de concessionárias da Osten Group, um dos principais grupos automotivos do mercado premium –, estão ganhando destaque como uma opção diferenciada de lazer. A cada edição, os encontros reúnem cerca de 50 pessoas, fãs das motocicletas BMW Motorrad e Triumph comercializadas pela Osten.

Em função do sucesso das edições anteriores e atendendo a pedidos dos participantes, a Osten traz uma novidade. Em 2025, os passeios de moto turismo bate e volta passam a ser mensais. Em São José dos Campos, serão alternados com os da Triumph Osten. Além disso, motociclistas que residem na Baixada Santista também contarão com passeios bate e volta mensais da Triumph Osten, e o primeiro deste ano também acontece neste sábado (22/2) tendo como destino Salesópolis.

“Ao combinar a possibilidade de explorar a performance dessas máquinas, fazer amigos, trocar informações e conhecer lugares novos, nossos encontros têm contribuído para aumentar a paixão dos nossos clientes pelo motociclismo de estrada, sempre com muita segurança”, afirma Adriano Costa, Gerente Geral da área Comercial da Osten Motors. Ele explica que os destinos e roteiros são cuidadosamente planejados para proporcionar uma experiência prazerosa tanto para quem está começando esse tipo de atividade quanto pilotos com muitos quilômetros de estrada.

Adriano conta que os roteiros são muito elogiados pelos participantes por incluírem paradas estratégicas em pontos turísticos e por criarem uma oportunidade de socialização única. Além disso, a troca de experiências, dicas sobre pilotagem e o uso de acessórios que tornam o passeio mais agradável são fatores de forte conexão entre os participantes dos encontros.

Ele acrescenta que, além de incentivar o setor de turismo regional, esses passeios reforçam o papel das concessionárias como hubs de experiências e de troca de conhecimento. “Muito comuns em outros países, esses encontros são uma forma de os clientes expressarem sua paixão pelas marcas e fortalecem a cultura do moto turismo. Além disso, estamos ajudando a consolidar a região de São José dos Campos como um polo de lazer em duas rodas”, conclui Gerente Geral da área Comercial da Osten Motors.

Serviço:

O quê: Bate & Volta BMW Motorrad Osten Ilhabela