Ilhabela é eleita um dos 10 destinos mais românticos do mundo

Um estudo recente realizado pelo Airbnb revelou os dez destinos mais românticos ao redor do globo, conforme a avaliação de hóspedes da plataforma. Ilhabela, localizada no litoral norte de São Paulo, é a única cidade brasileira a integrar essa seleção.

O ranking abrange diversas localidades costeiras, incluindo Puerto Vallarta e Ensenada, no México, além de Shoalhaven, na Austrália. Também estão presentes no levantamento áreas históricas renomadas, como Cotswolds, na Inglaterra, Riomaggiore, na Itália, e as majestosas Terras Altas da Escócia.

Os Estados Unidos se destacam no levantamento, com três representações: Sedona, uma joia do deserto no Arizona; Gatlinburg, situada em uma região montanhosa do Tennessee; e Austin, a vibrante capital do Texas.

Conforme a pesquisa do Airbnb, os locais selecionados foram os que receberam o maior número de menções como “românticos” por hóspedes nos últimos dez anos.

Confira a lista completa dos destinos:

Ilhabela, São Paulo, Brasil

Cotswolds, Gloucestershire, Inglaterra

Riomaggiore, Ligúria, Itália

Sedona, Arizona, Estados Unidos

Terras Altas (The Highlands), Escócia

Puerto Vallarta, Jalisco, México

Gatlinburg, Tennessee, Estados Unidos

Shoalhaven, Nova Gales do Sul, Austrália

Austin, Texas, Estados Unidos

Ensenada, Baixa Califórnia, México

Ilhabela é um arquipélago que se destaca por suas mais de 40 praias e cachoeiras imersas na Mata Atlântica preservada. Os visitantes podem desfrutar de uma variedade de atividades ao ar livre como trekking e esportes aquáticos, incluindo vela e kitesurf. A região oriental da ilha abriga praias que são acessíveis apenas por trilhas ou embarcações, tornando-se pontos turísticos muito procurados.

Para chegar a Ilhabela a partir de São Paulo, os viajantes devem percorrer aproximadamente 210 km e realizar a travessia via balsa que parte do município de São Sebastião.

O levantamento do Airbnb reafirma o potencial turístico de Ilhabela e sua crescente popularidade entre casais em busca de experiências românticas e naturais.