Orcas são avistadas em Ilhabela, no litoral de São Paulo

No último sábado (4), um fenômeno raro foi registrado nas águas do sul de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Um grupo de orcas foi avistado nadando nas proximidades da ilha, atraindo a atenção de entusiastas da vida marinha e pesquisadores. O fotógrafo Rafael Mesquita, conhecido por seu trabalho na captura da fauna aquática, teve a oportunidade de registrar esse encontro extraordinário.

As impressionantes imagens mostram as orcas se aproximando da embarcação, com o fotógrafo utilizando uma técnica inovadora ao submergir sua câmera para obter uma perspectiva mais próxima dos animais. O resultado desse esforço pode ser conferido em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Este avistamento marca o segundo encontro com orcas em um intervalo de menos de 15 dias na região. De acordo com informações preliminares, o grupo observado não faz parte do catálogo do Projeto Baleia à Vista, indicando que se trata de uma nova população que ainda não havia sido registrada por especialistas, o que traz uma nova camada de importância para os estudos sobre essas criaturas marinhas.

Vale ressaltar que este acontecimento ocorre pouco tempo após a observação de um outro grupo composto por 17 orcas, que foram vistas em diversas localidades, incluindo Ubatuba (SP) e Arraial do Cabo (RJ). A frequência desses avistamentos em águas brasileiras tem despertado o interesse da comunidade científica e ambientalista, sinalizando possíveis mudanças nos padrões migratórios ou nas populações desses cetáceos.