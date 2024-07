Ossel Assistência reforça apoio a atletas nas Olimpíadas em evento da Acisa

No evento promovido pela Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) nesta manhã, dia 3, para reforçar a importância do incentivo empresarial ao esporte, a Ossel Assistência destacou seu patrocínio a oito atletas olímpicos que estarão nos Jogos de 2024. Entre os esportistas presentes e patrocinado pela marca, estava o boxeador Luiz Gabriel do Nascimento de Oliveira, conhecido como Bolinha.

O atleta já conquistou importantes títulos, incluindo medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2023, medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2022 e bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2018.

A diretora de Marketing da Ossel Assistência, Luciana Patara, e a diretora da Ossel Esporte, Karyn Paiva, ressaltaram os benefícios de associar a marca ao esporte, enfatizando a credibilidade adquirida no mercado ao apoiar atletas de alto rendimento. “Patrocinar esses talentos é mais do que uma ação de marketing, é um compromisso com o futuro do esporte nacional”, afirmou Patara.

Além dos atletas, o evento contou com a presença de treinadores e outros representantes do esporte, que reforçaram a importância do incentivo ao esporte desde a infância para um desenvolvimento integral.

O presidente da Acisa, Evenson Robles Dotto, enfatizou o papel fundamental da classe empresarial no apoio aos atletas, destacando o impacto positivo do esporte na educação e na construção de valores éticos.

OSSEL Assistência – Há 36 anos no mercado, a OSSEL Assistência foi criada em 1987 na cidade de Sorocaba e idealizou projeto inovador no segmento funerário, com o Plano Familiar, custo-benefício diferenciado com assistência 24 horas. No fim dos anos 90, passou a ser presidida por Cesar Andre Marchetti, filho de Arany Marchetti, fundador da marca. Atualmente, a OSSEL Assistência também se faz presente nas cidades de Votorantim, Araçoiaba da Serra e Salto de Pirapora, além da Capital Paulista, cidades do Grande ABC e da Grande São Paulo, com unidades de velório e funeral, estruturas administrativas, de atendimento e venda, além de um centro de treinamento. A empresa prima pelo acolhimento psicológico das pessoas que passam pela dor do luto. Desde o seu fundador, a OSSEL incentiva tanto práticas esportivas, quanto atletas, com aporte acima de um milhão por ano. A marca OSSEL Assistência foi avaliada em 166,8 milhões de reais em valor de marca e recebeu o título de Top of Mind Sorocaba 2022. Líder na América Latina, é reconhecida mundialmente pela humanização no atendimento, contando com mais de 1 milhão e meio de associados no Estado de São Paulo, onde é a primeira no segmento. No Brasil, a marca está em terceiro lugar, dentre as maiores, segundo pesquisa realizada pela RHCouto Consultoria, em julho deste ano.