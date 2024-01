Os Smurfs chegam ao Bourbon Shopping São Paulo

O Bourbon Shopping São Paulo acaba de receber uma arena de lazer temática dos Smurfs. Do dia 05 de fevereiro ao dia 06 de março, das 12h às 20h, crianças de até 12 anos poderão se divertir com atividades lúdicas na Vila Mágica dos famosos personagens azuis, que está localizada no segundo andar do empreendimento.

O cenário interativo é inspirado na série Os Smurfs, que está disponível em plataformas de streaming e, com mais de 50 episódios lançados, vem fazendo grande sucesso junto ao público infanto-juvenil. O seriado acompanha o dia a dia das pequenas criaturas azuis que vivem em uma vila encantada com casas em formato de cogumelos e que estão sempre tentando escapar do vilão Gargamel. Essa é a versão mais recente dos personagens, criados há mais de 65 anos na Bélgica, e que já protagonizaram quadrinhos, jogos, filmes e desenhos animados.

No espaço temático, as crianças podem se sentir dentro do universo mágico dos Smurfs e se divertir com brincadeiras como:

Pontezinha da Pescaria Sustentável: O espaço proporciona a reflexão sobre a preservação do meio ambiente, através da pesca de objetos que poluem os cursos d’água como garrafas, caixas de leite, pneus e calçados.

Casinha: O ambiente possui uma pequena cozinha com utensílios e panelas para as crianças brincarem.

Estações Gamer: Duas estações gamer, posicionadas uma em cada lado do cenário, oferecem o jogo Smurfs2 para Xbox.

Brinquedão da Floresta: Os pequenos poderão subir por entre as estruturas verdes da floresta imaginária e escorregar pelo tobogã caindo na piscina de bolinhas.

Espaço de jogos de mesa: Mesinhas de atividades com jogos clássicos, como memória, dominó e jogo da velha.

As atividades são gratuitas e serão organizadas em turmas de até 20 crianças, em períodos de 20 minutos. A participação nas atrações ocorre mediante agendamento no local, por ordem de chegada. A última turma inicia às 19h40.

Serviço

Arena Os Smurfs

Bourbon Shopping São Paulo

Local: Segundo andar, em frente à C&A

De 05/02 a 06/03, das 12h às 20h

Classificação: de 3 a 12 anos

Participação gratuita