Os desafios da imigração europeia pós-Brexit: novas regras, maiores obstáculos

Desde que o Reino Unido oficializou sua saída da União Europeia, o processo de imigração para o país tem apresentado desafios cada vez mais complexos. O Brexit não apenas alterou a dinâmica política e econômica da região, mas também impactou diretamente milhares de brasileiros que buscavam oportunidades no Reino Unido ou direitos de cidadania europeia.

Uma das principais mudanças foi o fim da liberdade de circulação para cidadãos da UE. Antes do Brexit, qualquer pessoa com passaporte europeu tinha direito de viver, trabalhar e estudar no Reino Unido sem restrições. Agora, todos, incluindo cidadãos europeus, precisam se submeter a um sistema de pontos rígido, baseado em critérios como nível de escolaridade, fluência no inglês e oferta de emprego qualificado.

Segundo Gabriela Rotunno, advogada, especialista em cidadania europeia e CEO da Rotunno Cidadania, os impactos dessas mudanças têm sido significativos. “A restrição de circulação não afeta apenas os cidadãos europeus que vivem no Reino Unido, mas também os descendentes que buscam reconhecer sua cidadania e planejam residir no país. Hoje, há mais barreiras e menos incentivos para essa imigração”, afirma.

Além disso, a profissional ressalta os desafios burocráticos que se intensificaram. “Muitos brasileiros que já possuem a cidadania europeia agora precisam lidar com novos processos de regularização para permanecer no Reino Unido, como o EU Settlement Scheme. É um cenário de incertezas e, para evitar complicações, é essencial contar com orientação especializada.”

Outro reflexo importante está relacionado às oportunidades acadêmicas e de trabalho. Universidades britânicas, que antes eram acessíveis a cidadãos europeus com taxas reduzidas, agora aplicam valores mais altos para quem não possui visto de residência. No mercado de trabalho, o aumento da exigência por vistos específicos tem limitado o acesso a posições menos qualificadas, que antes eram ocupadas por imigrantes europeus e descendentes.

Apesar dos desafios, Gabriela Rotunno acredita que ainda há oportunidades para brasileiros com ascendência europeia. “A cidadania europeia continua sendo um passaporte importante para quem busca qualidade de vida e melhores oportunidades no continente. Embora o Reino Unido tenha endurecido suas políticas, outros países da União Europeia permanecem receptivos e abertos à imigração.”

O cenário pós-Brexit demonstra como mudanças políticas podem impactar profundamente a mobilidade global. Para quem planeja emigrar, é crucial estar informado sobre as novas regras e buscar apoio especializado para enfrentar o processo com maior segurança e clareza.