Imigração para os EUA: simplificando o caminho para o Green Card

O processo para obtenção do Green Card nos Estados Unidos é conhecido por sua complexidade e alta carga burocrática, o que pode torná-lo um desafio estressante para muitos candidatos. Com a possível intensificação dos controles de imigração sob o novo governo de Donald Trump, espera-se que as exigências para a emissão de novos Green Cards aumentem. Apesar disso, estudos indicam que a entrada de imigrantes pode adicionar até US$7 trilhões à economia norte-americana até 2034, criando um cenário promissor para executivos e empresários brasileiros que desejam expandir suas carreiras ou negócios para o mercado dos EUA.

Com a recuperação econômica dos Estados Unidos e a crescente demanda por serviços especializados, este é o momento ideal para explorar as opções de imigração, transformando desafios em oportunidades estratégicas de crescimento.

Simplificando o Processo de Imigração

A boa notícia é que, com a orientação adequada, o caminho para o Green Card pode ser conduzido de maneira eficiente e tranquila. Para executivos, investidores e empresários, a imigração para os Estados Unidos não precisa ser um processo arriscado ou frustrante. Ao contrário, trata-se de uma oportunidade única para alavancar carreiras e expandir negócios em um dos mercados mais dinâmicos do mundo.

O mais importante é estar bem informado sobre as opções legais disponíveis e contar com o apoio de profissionais experientes que compreendam os meandros do sistema de imigração norte-americano.

Vistos Imigrantes Baseados em Emprego

O sistema de imigração dos EUA oferece diversas modalidades para diferentes perfis de candidatos. Dentre elas, destaca-se a Imigração Baseada em Emprego (Employment-Based Immigration), que contempla as seguintes categorias:

• EB-1: Para professores e pesquisadores de destaque, profissionais com habilidades extraordinárias, ou executivos e gerentes de multinacionais.

• EB-2: Destinada a profissionais com grau acadêmico avançado ou habilidades excepcionais, incluindo aqueles que podem se qualificar pelo National Interest Waiver (NIW).

• EB-3: Voltada para trabalhadores qualificados, profissionais e outros trabalhadores não qualificados.

• EB-4: Inclui trabalhadores religiosos e outros imigrantes especiais.

• EB-5: Direcionada a investidores estrangeiros que realizam aportes significativos em projetos de desenvolvimento econômico nos EUA, com foco na geração de empregos.

A escolha da categoria mais adequada depende do perfil e dos objetivos individuais do candidato. Um planejamento bem estruturado é essencial para aumentar as chances de aprovação.

O Papel da Assessoria Especializada

Um dos maiores obstáculos na obtenção do Green Card é a falta de conhecimento sobre as regras e os detalhes do processo. Por isso, contar com o suporte de uma assessoria especializada é fundamental para identificar oportunidades, cumprir os requisitos legais e minimizar riscos.

Como advogada especializada em mobilidade global, internacionalização de carreiras e negócios, minha experiência permite guiar o candidato de forma assertiva, reduzindo erros e atrasos comuns. Além disso, ofereço acompanhamento estratégico em todas as etapas do processo, garantindo que cada detalhe seja conduzido com precisão.

Meu objetivo é proporcionar segurança e clareza em momentos de incerteza, ajudando meus clientes a tomarem decisões informadas enquanto concentram suas energias em outros aspectos de suas vidas pessoais e profissionais. Com uma abordagem organizada e transparente, transformo o desafio da imigração em um processo eficiente e bem-sucedido.

Expansão internacional é uma oportunidade única de crescimento. Com a estratégia certa e o suporte profissional adequado, o sonho do Green Card pode ser alcançado de maneira segura e planejada.

Fabiana Guerra

Divulgação

Fabiana é Sócia-Fundadora & Líder de Mobilidade Global da Astra Global Advisors. Advogada e contadora especializada em mobilidade global, internacionalização de carreiras e de negócios, acumula passagens por grandes corporações como PwC, Procter & Gamble, C&A Modas, LATAM Airlines e Grupo Coca-Cola. Entre seus clientes figuram Alpargatas, Santher, Beige Corporation, Wyda Embalagens, Haras Portofino, CSU Digital, SpeedAgro e Senna Brands, além de family offices, executivos e investidores individuais.