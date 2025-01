O sonho americano: como estudar, trabalhar e viver legalmente nos EUA

Diante da recente polêmica envolvendo a deportação de brasileiros dos Estados Unidos, cresce o debate sobre imigração legal e as possibilidades reais de estudar, trabalhar e viver no país de forma segura e dentro da lei. Segundo o advogado especialista em imigração, Murtaz Navsariwala, o sonho americano continua sendo uma realidade alcançável para muitos, especialmente para profissionais qualificados e estudantes, desde que sigam um planejamento adequado.

Estudar nos EUA: o primeiro passo para quem deseja se qualificar

Para muitos brasileiros, estudar nos Estados Unidos é uma forma de abrir portas para o mercado de trabalho global.

“Estudar nos EUA é uma excelente oportunidade para quem deseja investir em uma formação internacional. O primeiro passo é conseguir uma aceitação em uma instituição credenciada e, com isso, solicitar o visto de estudante,” explica Murtaz.

O advogado destaca a importância de estar preparado para a entrevista no consulado, na qual o solicitante deve comprovar vínculo com o Brasil e demonstrar capacidade financeira para se sustentar durante o curso.

Além disso, ele lembra que estudantes internacionais podem trabalhar legalmente dentro do campus por até 20 horas semanais, e, dependendo do curso, após formados podem solicitar o Optional Practical Training (OPT), uma autorização temporária para trabalhar na área de formação. “Programas como o OPT são excelentes para aqueles que desejam adquirir experiência profissional nos Estados Unidos. Ele permite que estudantes se conectem com empregadores e, em muitos casos, essa pode ser uma oportunidade de conseguir um visto de trabalho,” completa Navsariwala.

Trabalhar legalmente: vistos e oportunidades

Os Estados Unidos continuam sendo um dos destinos mais procurados por profissionais qualificados de todo o mundo.

Programas como o visto H-1B, voltado para profissionais especializados em áreas como tecnologia, saúde e engenharia, e os vistos EB-1 e EB-2, destinados a trabalhadores altamente qualificados, são algumas das principais vias legais para quem deseja atuar no país. “A imigração para os Estados Unidos permanece sendo uma possibilidade concreta, especialmente para profissionais qualificados que atendem às necessidades do mercado de trabalho americano,” afirma Murtaz. “Embora o governo Trump tenha historicamente adotado políticas mais restritivas, os vistos de trabalho para talentos globais permanecem ativos e são essenciais para a competitividade econômica e tecnológica do país.”

Murtaz também destaca que a preparação de uma solicitação sólida e bem fundamentada é essencial. “Uma boa aplicação inclui a comprovação de qualificações acadêmicas, experiência profissional e potencial de contribuição econômica. Além disso, é essencial evitar promessas falsas de empresas fraudulentas. Sempre busque orientação com um advogado especializado e licenciado nos EUA para criar uma estratégia personalizada e aumentar as chances de sucesso no processo,” orienta o especialista.

Residir nos EUA legalmente: o caminho para o Green Card

Para aqueles que desejam se estabelecer permanentemente nos Estados Unidos, o Green Card é a principal meta.

Existem diversas formas de obtê-lo, como casamento com cidadão americano, patrocínio familiar, programas de trabalho e, para investidores, o visto EB-5. “O visto EB-5, por exemplo, exige um investimento significativo na economia americana, geralmente em áreas de alto desemprego. Em troca, o investidor e sua família recebem o Green Card, desde que cumpram todos os requisitos,” explica o advogado.

Outra via importante é o patrocínio por um empregador. “Os Estados Unidos valorizam profissionais que trazem inovação, criatividade e soluções para os desafios do país. Muitos empregadores estão dispostos a patrocinar vistos para profissionais qualificados em áreas de alta demanda,” comenta.

Planejamento e orientação: os pilares da imigração legal

Murtaz reforça que o planejamento é a chave para evitar problemas e aumentar as chances de sucesso. “Imigrar legalmente exige paciência e organização. Respeitar os prazos dos vistos e buscar aconselhamento jurídico especializado são passos essenciais para transformar o sonho americano em realidade,” conclui o advogado.

O especialista ainda deixa um recado importante para os brasileiros que sonham em viver nos Estados Unidos: “Não existe atalho para o sucesso no processo imigratório. É possível, sim, alcançar o sonho americano, mas é necessário seguir as regras, construir uma aplicação sólida e, acima de tudo, planejar cada etapa com cuidado.”