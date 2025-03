Orquestra de Câmara da USP estreia temporada 2025 ‘Novos Sons, Novos Tempos’

A Orquestra de Câmara da ECA/USP (OCAM) abre a temporada de concertos de 2025 que também celebra seus 30 anos de história. Com o título Novos Sons, Novos Tempos – OCAM 30 anos, a nova temporada apresenta um repertório diversificado e uma programação rica em colaborações e inovação sob a direção e regência do maestro Ricardo Bologna. O primeiro concerto, com toda a orquestra no palco, acontecerá no dia 21 de março no Centro Cultural Camargo Guarnieri e será apresentado novamente no dia 23 no Instituto Tomie Ohtake.

Concerto Inédito Com Repertório Vibrante

“Os concertos serão muito especiais pois abrem a temporada comemorativa da orquestra com um repertório vivo e enérgico mostrando todo o potencial artístico da OCAM”, diz o regente Ricardo Bologna.

Nomeado Um Pulo No Ar, o programa reúne peças com movimentos rítmicos fortes e dançantes. Serão interpretadas “Escaramuza”, de Gabriela Lena Frank, o “Concerto para Clarineta e Orquestra de Cordas” de Aaron Copland e a “Sinfonia nº7 em Lá Maior, Op. 92”, de Ludwig van Beethoven, que inspirou o nome do concerto.

Explosão Musical: Beethoven e Copland

Na estreia da peça, em 1813, já em processo de perda auditiva, o compositor e maestro realizava grandes pulos no ar nos momentos de explosão sonora que marcam o primeiro movimento da sinfonia. A obra traz um grande crescendo musical apoteótico, sendo Allegretto, o segundo movimento, o mais renomado da sinfonia. Os seguintes são desafiadores para a orquestra, com sonoridades mais dançantes e enérgicas.

Estes movimentos de explosão e desenvoltura rítmica também se mostram nas outras duas obras do programa. A primeira peça será “Escaramuza”, da compositora estadunidense com raízes peruanas Gabriela Lena Frank, notável por uma percussão muito presente e desenvolvimento rítmico marcante e dançante, além de grande energia dramática. Segundo a compositora, a obra é inspirada na música kachampa dos Andes peruanos, cujas danças são executadas por homens atléticos que transmitem um espírito triunfante, em celebração ao guerreiro inca.

Já a obra “Concerto para Clarineta”, do compositor Aaron Copland, será interpretada pela clarinetista Camila Barrientos Ossio. Nascida em Cochabamba (Bolívia), a musicista é clarineta solista da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo e diretora executiva da Sociedade Boliviana de Música de Câmara. Em 2020, recebeu o AE Award da Music Academy of the West pelo projeto Música para Respirar 24/7, feito durante a pandemia de Covid-19 e que alcançou mais de 6.500 pessoas em 46 países.

A peça a ser apresentada traz melodias com toques brasileiros e jazzísticos, inspirada na passagem do compositor estadunidense pelo Rio de Janeiro em 1947. Com linhas tortuosas e gingadas, elaboradas com uma forma musical inovadora para o gênero, a obra é um dos mais importantes do repertório para clarinetistas.

“É uma honra fazer parte da abertura da 30ª temporada da OCAM tocando o concerto para clarineta de Copland que contém alguns dos momentos mais sublimes e divertidos escritos para a clarineta”, diz a clarinetista Camila Barrientos Ossio.

Imersão Cultural e Social: A Integração da Música com o Público

O concerto Um Pulo No Ar compõe a série Sons da USP: A Sinfonia de São Paulo, que tem como objetivo integrar a cidade à vida universitária, aproximando a população paulista da música erudita, e a Imersão OCAM no Tomie, que celebra dez anos de parceria entre as instituições, com uma abordagem inovadora, na qual o público não apenas assiste ao concerto, mas se sente integrado à própria orquestra, por meio da disposição do palco no mesmo nível dos assentos da plateia. Desta forma, cria-se uma conexão mais próxima e intensa entre a música, os presentes e os músicos.

A celebração de 30 anos da OCAM também terá a parceria com a Incubadora USP de Cooperativas Populares (ITCP), programa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP e a Editora da USP (Edusp). Em todos os concertos das séries Sons da USP: A Sinfonia de São Paulo e Eventos Especiais – OCAM 30 Anos, realizados no campus Butantã, haverá exposições e vendas de livros da Edusp. No dia 21/03, o coletivo Flor de Kantuta, formado por mulheres imigrantes que resgatam saberes ancestrais através da costura e do bordado, estará presente promovendo a venda de camisetas, ecobags e pochetes produzidas por suas integrantes.

A OCAM reafirma seu compromisso com a arte, a educação e o público, promovendo a interação entre a comunidade e o patrimônio cultural da USP e estabelecendo um espaço de valorização da música clássica como um bem acessível a todos. A Orquestra vai além da música, abordando questões sociais e políticas contemporâneas e consolidando-se como um importante agente cultural na USP, refletindo sobre o impacto da arte na sociedade.