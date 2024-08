Orquestra de Câmara da USP se apresenta no Teatro Municipal de Santo André neste domingo

Neste domingo (18), a Orquestra de Câmara da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (OCAM) traz a Santo André, em apresentação única, o concerto “Caminhar So(nh)ando”, parte integrante da Temporada 2024 – Encruzilhadas. A apresentação acontece às 18h, no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, com entrada gratuita solidária (preferencialmente uma unidade de sabão em pó ou amaciante). Os ingressos podem ser reservados por meio do link ou retirados na bilheteria com uma hora de antecedência.

A OCAM sobe ao palco sob a regência de André Bachur e Giovanna Elias. No programa, a maestra Giovanna Elias regerá “Três pequenas variações”, da compositora Clarice Assad e a “Suite Masques et Bergamasques” de Gabriel Fauré. Os violinistas Pedro Cardim e Beatriz Rodrigues apresentam a obra “Hay que caminar soñando”, de Luigi Nono. A flautista Gabriela Fiorini e o clarinetista Kaique Iritsu interpretam “Sonatina” de André Jolivet. O concerto encerra com o compositor Ludwig van Beethoven e sua Sinfonia nº4 em Si bemol Maior, Op.60, sob a regência do maestro André Bachur.

Um dos principais organismos artísticos da Universidade de São Paulo, a OCAM é referência fundamental no âmbito das orquestras profissionalizantes do país, caracterizando- se por sua marcante qualidade de performance musical, pela abrangência de sua programação e pela concepção arrojada com que desenvolve sua proposta artística.

Criada em 1995 pelo maestro Olivier Toni, é integrada por alunos do Departamento de Música da USP e dos cursos de extensão universitária. Atualmente, é dirigida pelo maestro Ricardo Bologna.

