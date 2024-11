Orlando Morando inaugura Centro de Esportes Aquáticos Danilo Cavinato no Riacho Grande

Em mais um investimento realizado no Riacho Grande, com a proposta de incentivar a prática esportiva combinada com o potencial turístico da região, a Prefeitura de São Bernardo inaugurou, neste domingo (24/11), o novo Centro de Esportes Aquáticos Danilo Cavinato, no bairro Estoril, às margens da Represa Billings. A entrega foi oficializada pelo prefeito Orlando Morando, ao lado da primeira-dama e deputada estadual Carla Morando, de secretários municipais, vereadores, atletas olímpicos e da população presente.

De acordo com o chefe do Executivo, a denominação é uma justa homenagem à família Cavinato, que contribuiu com o crescimento do Riacho, nas mais diversas áreas, e que, agora, está eternizada em um novo complexo aquático, que irá contemplar alto rendimento e iniciação nas modalidades como natação, canoagem, ginástica, beach tenis, entre outros, com inscrições abertas a partir da próxima terça-feira (26/11), no próprio local, na Rua dos Açores, nº 53, no Estoril.

“Este é mais um legado do nosso mandato, em parceria com o governo do Estado, por articulação da minha esposa e deputada estadual, Carla Morando, que garantiu a verba de R$ 5 milhões para a implantação deste novo centro de esportes, empenhados entre intervenções e equipamentos. Estou realizado em poder entregar mais este equipamento, voltado à vocação original da Represa Billings, que vai ajudar a movimentar e conservar todo esse nosso patrimônio ambiental da nossa cidade”, destacou Morando.

A nova estrutura oferece piscina semiolímpica para treinamento de futuros atletas de diversas modalidades da natação, rampa de canoagem, deck, pátio, vestiários, lanchonete, gradis, elevador (voltado a PCDs) e quadra de beach tenis. “Para entregarmos esse espaço para a população neste domingo, fizemos ainda muro de contenção, revitalização de toda a área externa, novo paisagismo, iluminação e estruturação em torno de acessibilidade, que contemplará os atletas paralímpicos também”, reforçou o secretário de Esportes, Sergio Pasin.

REFERÊNCIA

O novo Centro de Esportes Aquáticos irá potencializar atividades correlacionadas em São Bernardo, considerada referência na canoagem. Atletas de alto rendimento na modalidade, por exemplo, treinam sobre as águas da Billings.

Representante de São Bernardo e do Brasil, o atleta Luiz Carlos Cardoso, medalha de prata da paracanoagem nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, relatou que esse novo complexo será fundamental na formação de novos atletas, no auxílio do treinamento dos que buscam o alto rendimento nos esportes náuticos, mas, principalmente na qualidade de vida da população geral.

“A prática esportiva contribui muito na formação da pessoa, desperta a disciplina e resulta em importantes conquistas na vida e no esporte. Eu sou um exemplo dessa dedicação, dia após dia, e me orgulho muito de ser um representante de São Bernardo”, declarou.