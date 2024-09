Paralimpíada 2024: Luís Carlos Cardoso é prata na canoagem

O piauiense Luís Carlos Cardoso conquistou a medalha de prata na canoagem KL1 200 metros (atletas que usam pernas, braços e troncos durante prova em caiaque), na manhã deste sábado (7) nos Jogos Paralímpicos de Paris.

O brasileiro encerrou a distância em 46s42. O ouro ficou com o húngaro Peter Kiss (44s55), enquanto o bronze foi garantido pelo francês Remmy Boulle (47s01).

Outra conquista do Brasil na canoagem neste sábado veio com Miqueias Rodrigues, um bronze na prova do caiaque KL3 200 metros (atletas que usam braços, tronco e pernas na remada do caiaque) com o tempo de 40s75.

Já o tricampeão mundial e campeão dos Jogos Paralímpicos de Tóquio na classe VL2 Fernando Rufino fez a estreia na edição francesa dos Jogos em outra classe, a KL2 (para atletas que utilizam apenas o tronco e os braços no caiaque) e não conseguiu ficar no pódio. Com o tempo de 42s90, o brasileiro terminou a final em sexto lugar. Ele ainda disputará a final do VL2.