Orlando Morando deve se filiar ao MDB

Orlando Morando, ex-prefeito de São Bernardo do Campo e atual secretário de Segurança Urbana na administração de Ricardo Nunes, está em processo de se filiar ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). O acerto para a nova filiação foi realizado com Baleia Rossi, presidente do partido, e a expectativa é que Morando concorra a uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

Reforço do MDB no Grande ABC

A adesão de Morando ao MDB tem como objetivo fortalecer a presença da sigla no Grande ABC, onde atualmente o partido conta apenas com o prefeito Taka Yamauchi, de Diadema, como seu principal representante. A estratégia busca expandir a bancada parlamentar e aumentar a influência política da legenda na região.

Antes de sua decisão, Morando esteve vinculado ao PSDB por quase duas décadas, período em que desempenhou dois mandatos como prefeito. Em 2022, ele apoiou sua sobrinha, Flávia Morando, na tentativa de sucedê-lo no cargo, mas a candidata não obteve sucesso, sendo eliminada ainda no primeiro turno das eleições.

Gestão diversificada na equipe de Ricardo Nunes

Além de Morando, o prefeito Ricardo Nunes também convidou outros três ex-prefeitos para integrar sua gestão. Rogério Lins (Podemos) assumiu a Secretaria de Esportes; Rodrigo Ashiuchi (PL) lidera a Secretaria do Meio Ambiente; e Luiz Fernando Machado (PL) atua como secretário-executivo de Desestatização.

Essa composição reflete uma busca por ampliar a experiência e a representatividade na administração municipal, reforçando o vínculo entre a capital paulista e lideranças regionais.