Orlando City fecha parceria com empresa de tecnologia brasileira

O esporte de alto rendimento e a ciência nunca estiveram tão intimamente conectados. Dados colhidos por atletas durante treinamentos e jogos são capazes de mostrar seu desenvolvimento fisiológico, nível de desgaste e diversos outros parâmetros. A tarefa da Khipo, em parceria com o Orlando City, um dos maiores times de futebol da Major League Soccer (MLS) foi reunir esses dados e, a partir de uma análise, auxiliar no ganho de performance por parte dos jogadores. Daí surgiu o Performance Hub.

Desenvolvida para a ciência esportiva, a plataforma oferece uma abordagem integrada e centralizada para análises de desempenho, saúde e bem-estar em esportes, com foco no futebol. Combinando dados de nutrição, fisioterapia, exames médicos e monitoramento de treino, a solução proporciona insights conectados para tomadas de decisão mais inteligentes e estratégicas.

“Ter informações que se complementam, dentro da medicina esportiva, é uma realidade que faz com que a vida útil dos atletas de alto rendimento seja cada vez maior”, declara Mauricio Negri, Head of Sports Science do Orlando City, sobre a importância do cruzamento de dados na medicina, capazes de ajudar no alto rendimento dos atletas aliado ao baixo risco de lesões.

Os principais pontos que o Performance Hub une através da tecnologia abarcada são:

Ciência Esportiva: Monitoramento detalhado de treinos e jogos com tecnologias de ponta capaz de avaliar, por exemplo, a carga física e maximizar o rendimento dos jogadores.

Análise Médica: Automatizar o acompanhamento de exames médicos e diagnóstico precoce de lesões, além de uma melhora na gestão de cuidados médicos em longo prazo.

Bem-estar e alta performance: Implementação de programas de fortalecimento muscular e condicionamento físico personalizados individualizados para cada atleta.

Reabilitação: Análise das causas das lesões aliado a protocolos de fisioterapia integrado, capazes de acelerar a recuperação e reduzir o risco de lesões futuras.

Nutrição: Programa nutricional dos atletas com métricas detalhadas de sua saúde corporal, hidratação e peso. Geração de relatórios regulares e planos de suplementação e avaliações laboratoriais.

Dados e Insights preditivos: Com uma abordagem única de centralização de informações, a plataforma conecta múltiplas fontes de dados e utiliza inteligência preditiva para orientar decisões estratégicas. Isso garante maior precisão na gestão de treinos, saúde e desempenho.

“O Performance Hub colhe todos os dados que a ciência e a medicina já possuem em mãos, cruza essas informações e, como resultado, temos um protocolo completo de cuidados únicos para cada atleta”, explica André Insardi, CEO da Khipo.