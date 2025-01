Orca Zoo da EMTU tem novidade nas compras das passagens de ônibus

Os visitantes do Zoológico e os passageiros da EMTU agora têm uma novidade: postos de autoatendimento foram instalados no Terminal Metropolitano Jabaquara e no ZooSP. Nos totens, os passageiros que desejam visitar o parque podem adquirir a passagem do ônibus “Orca Zoo” da EMTU, além de um voucher de acesso ao Zoológico.



Os painéis foram instalados em dezembro de 2024, visando auxiliar as famílias no momento das compras dos ingressos e ajudar no transporte rápido e seguro para o Zoológico.



A linha “Orca Zoo” é operada por micro-ônibus personalizados, com frota acessível para cadeirantes, decorados com pinturas temáticas da vida selvagem, proporcionando uma experiência diferenciada no deslocamento ao passeio. Os veículos possuem capacidade para levar 20 pessoas sentadas por viagem.

O percurso do terminal até o zoológico é feito em aproximadamente sete minutos, com circulação das 9h às 17h30. Os visitantes podem comprar o pacote que inclui a passagem de ida e volta pela Ponte Orca Zoo e o ingresso ao Parque Zoológico no posto exclusivo de venda instalado na Plataforma A do Terminal Metropolitano Jabaquara (Rua Nelson Fernandes, s/n° – Jabaquara – São Paulo/SP).



Mais informações e horários de funcionamento do Zoo podem ser obtidas no site do Zoológico de São Paulo (https://zoologico.com.br).