Operações de combate à direção sob efeito de álcool crescem até 37% neste Carnaval

Um dos maiores vilões do trânsito em época de festas, o consumo de álcool por quem dirige recebeu atenção total do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) neste Carnaval. Operações de combate à alcoolemia, cresceram 37% neste ano, em comparação com 2024, totalizando 33 autuações contra 24 durante o feriado do ano passado. O aumento no número de operações foi acompanhado de um maior volume de condutores fiscalizados: cerca de 31.000 veículos, 25% a mais que os 24.772 de 2024.

Entre os 31.010 condutores chamados a soprar o etilômetro no Carnaval 2025, 891 foram autuados por alcoolemia e 842 se recusaram a fazer o teste. Houve o registro de 43 infrações administrativas e de seis situações de embriaguez ou crime de trânsito. Em 2024, 47 motoristas sofreram infração administrativa por ter até 0,33 mg de álcool detectado no sangue, resultando em quatro episódios de embriaguez, enquanto 556 não quiseram soprar o bafômetro.

A infração por alcoolemia enquadra desde a negação de soprar o bafômetro à embriaguez. Em uma operação, ninguém é obrigado a realizar o teste do etilômetro, porém a recusa é considerada uma infração gravíssima, segundo o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), assim como dirigir sob efeito de álcool – quando o teste afere índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido. Em ambos os casos, a multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH). Se houver reincidência no período de 12 meses, a multa é aplicada em dobro, no valor de R$ 5.869,40.

As operações de combate à alcoolemia, feitas em parceria com a Polícia Militar (PM), aconteceram em 31 cidades do estado: Mogi Guaçu, Campinas, Sertãozinho, Fernandópolis, Capão Bonito, Icem (região de São José do Rio Preto), Lorena (região de São José dos Campos), Bauru, Piracicaba, Mauá, Itu, Sorocaba, Mococa, Itapevi, Botucatu, Arujá, Aparecida, Penápolis, Jales, Itaí, Limeira, Presidente Prudente, Presidente Epitácio (região de Presidente Prudente), Glicério (região de Araçatuba), Batatais (região de Franca), Taubaté, São José do Rio Preto, Atibaia, São José do Rio Preto, Jundiaí, Osasco e na capital. Nas onze últimas, foram parados mais de mil veículos entre 27 de fevereiro e 4 de março. O Detran-SP é uma autarquia estadual, vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGDD).

Educação como prevenção

Neste ano, a atuação do Detran-SP no Carnaval foi reforçada pela campanha “Brilhe nas festas, não nas estatísticas”, ativada com peças publicitárias em mídias selecionadas e mobiliário urbano, e ações nas ruas, onde equipes do órgão de trânsito abordaram foliões para lembrar que quem bebe não deve nem pensar em dirigir. Em todo o estado, foram alcançadas mais de 40.000 pessoas, que receberam materiais da campanha e orientações para um Carnaval mais seguro para todos.

A capital foi a cidade com o maior volume de foliões impactados (12.875). A Superintendência de Santos, no litoral, ficou em segundo lugar, com a realização de cinco ações educativas em blocos carnavalescos tradicionais da cidade, que alcançaram um público de 5.700 foliões.

“Estivemos nos quatro dias de Carnaval e fomos recebidos com muito carinho pelas pessoas, que reconheceram a importância da campanha e a necessidade dessa conscientização”, diz Celso Ferreira Marques, chefe do Setor de Fiscalização de Trânsito do Detran-SP, sobre a participação ativa da população da Baixada Santista. “A folia terminou, mas o nosso trabalho continua. Se conseguirmos salvar uma vida, já terá valido todo o esforço. Nosso compromisso é seguir promovendo a educação no trânsito e incentivando atitudes responsáveis para garantir a segurança de todos.”

Outros destaques foram as cidades de Franca (3.115 pessoas) e Fernandópolis (2.000).