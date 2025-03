‘Brilhe nas festas, não nas estatísticas’: nova campanha do Detran-SP vai às ruas no Carnaval

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) sai às ruas no Carnaval com uma nova campanha para lembrar a todos que, na folia, é preciso redobrar a responsabilidade ao volante e o respeito às leis de trânsito pela segurança de todos. Com o slogan “Brilhe nas festas, não nas estatísticas”, a campanha educativa se desenrola em duas frentes: passa a circular em mídias selecionadas e mobiliários urbanos, e toma vias e avenidas em abordagens diretas à população, sempre com o foco de conscientizar para prevenir.

Com glitter vermelho espalhado sobre a carroceria prateada de um carro amassado e sobre o airbag inflado por uma colisão, as imagens das peças publicitárias são impactantes e diretas. O que diverte pode também ferir: seja em blocos, trios ou no salão, o Carnaval convida a beber. Mas beber não combina com direção. “Se beber, nem pense em dirigir”, diz a assinatura de parte das peças, que circulam até 10 de março pelo rádio, internet e pela mídia urbana, em outdoors, abrigos de ônibus e, sobretudo na capital, em mobiliários como relógios de rua.

Nas estradas, as mensagens serão espalhadas por mais de 11.000 km, alcançando milhões de motoristas e passageiros, de acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). O público-alvo, tanto das peças como das abordagens pessoais, serão homens e mulheres de 20 a 59 anos e afeitos ao Carnaval. De toda a população paulista, de acordo com estudo realizado para a campanha, cerca de 10%, ou 3,16 milhões de pessoas, são condutoras de veículos e também foliãs.

“O Detran-SP estará presente nos principais pontos de passagem de foliões para chamar a atenção para os riscos da mistura de álcool e direção e para incentivar um comportamento mais responsável pelo bem de todos”, diz Roberta Mantovani, à frente da recém-criada Diretoria de Segurança Viária, que tem a missão de intensificar a atuação do órgão de trânsito em um dos principais pilares de sua cadeia de valor.

O foco, segundo Mantovani, é sempre preventivo: educar para evitar tragédias. “No Detran-SP, não usamos a palavra ‘acidente’, e sim o termo ‘sinistro’, porque uma fatalidade no trânsito é algo que pode ser evitado, e é para isso que trabalhamos. Quanto menor a quantidade e a gravidade dos sinistros, mais vidas serão preservadas.”

A Diretoria de Segurança Viária trabalha em parceria com a Diretoria de Fiscalização do Trânsito, que também prevê um aumento nas ações realizadas em ruas e estradas para abordar motoristas com etilômetro. Nas operações contra a direção sob efeito de álcool, além de orientar os condutores, servidores do Detran-SP, com o apoio da Polícia Militar (PM), tiram de circulação quem tiver bebido e representar uma ameaça em potencial para os outros e para si mesmo.

“Todo mundo quer um trânsito mais seguro, mas a pergunta é: o que você faz para que isso aconteça? Cada escolha conta. Beber e dirigir, ultrapassar o limite, ignorar a faixa de pedestres – são atitudes que matam. Não existem desculpas, nem acidentes ‘inevitáveis’. Existe responsabilidade. Individual, coletiva e do Estado. Quando cada um faz sua parte de verdade, a mudança acontece e vidas são salvas”, afirma Anderson Poddis, diretor de Fiscalização de Trânsito.

O mapa da folia consciente

Embora tenha divulgação em todo o estado, de modo geral, a campanha concentrará seus investimentos em dez localidades, escolhidas a partir do cruzamento entre os fluxos de turistas pelos municípios, durante o Carnaval, e os dados do Infosiga – a plataforma de estatísticas viárias criada e mantida pelo Detran-SP. Formam esse grupo, além da capital, cidades como Olímpia, São Luís do Paraitinga, Santos e Ilhabela.

Os números fomentam e justificam a estratégia. A capital, por exemplo, embora tenha reduzido o número de sinistros em 2023 e 2024 em relação a 2022 – os dois últimos anos tiveram a mesma estatística, de 419 acidentes fatais e não fatais, contra 483 em 2022 –, carrega um volume ainda alto de casos que podem ser evitados. Em segundo lugar no ranking das dez cidades mais perigosas no trânsito, no Carnaval, Campinas também teve melhora no ano passado: foram registrados 38 sinistros, ante 49 em 2023 e 48 um ano antes. Mas, como as outras cidades, também deve melhorar. De acordo com a Visão Zero, abordagem que parte de um movimento internacional por um sistema viário seguro adotada pelo Detran-SP, nenhuma morte é aceitável.