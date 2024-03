Operação Verão: Polícia Militar localiza três casas bombas em uma semana no Guarujá

A Polícia Militar Ambiental localizou, nesta quinta-feira (27), outras duas “casas-bomba” no bairro Morro do Engenho, no Guarujá, litoral sul de São Paulo. A ocorrência, que aconteceu durante a terceira fase da Operação Verão, tem como objetivo apreender porções de maconha e cocaína.

Após as investigações, a equipe localizou as edificações, usadas para o armazenamento de drogas, no mesmo bairro em que apreenderam mais de 235 kg de metanfetamina, no início desta semana. Na ação de hoje, os agentes retornaram ao local e iniciaram novas buscas.

Durante a operação, que tem como objetivo evitar a ocupação irregular em área de preservação ambiental, os agentes, com a ajuda de cães farejadores, encontraram os imóveis. No local, foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de uma capa para fuzil.

A ocorrência está em andamento.

Investigações

Durante as investigações, os policiais identificaram, através do sistema de inteligência, áudios do crime organizado na Baixada Santista. Nas gravações, os criminosos monitoravam ações da PM e reforçavam o território para dificultar o acesso dos agentes de segurança.