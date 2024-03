Operação Verão: PM ambiental encontra ‘casa bomba’ em Santos

A Polícia Militar Ambiental encontrou uma “casa bomba” na comunidade Vila dos Criadores, em Santos, nesta terça-feira (12). O local armazenava mais de 2,5 quilos de drogas e tem o histórico de ser frequentado pelo crime organizado.

Policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar Ambiental, integrantes do Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Área de Risco (Gepaar), estavam em incursão quando avistaram o imóvel. O lugar, que estava desabitado, era utilizado como entreposto do tráfico local.

Foram apreendidos um quilo de metanfetamina, 234 tiras de maconha, 227 pinos de cocaína, seis rádios comunicadores, três balanças de precisão, 19 mil pinos vazios, utensílios usados para embalar os entorpecentes, seis facas, martelos, além da contabilidade do tráfico.

O caso foi registrado como apreensão de drogas e objetos no 5° Distrito Policial de Santos. As investigações agora seguem para identificar os frequentadores do local.