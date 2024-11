Operação VAR investiga esquema de apostas no futebol carioca

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está executando, nesta segunda-feira (11), uma série de ações para desmantelar um suposto esquema de manipulação de partidas de futebol e lavagem de dinheiro. Sob a alcunha de Operação VAR, a investigação conduzida pela Delegacia do Consumidor busca esclarecer irregularidades alegadamente ocorridas durante a Série B do Campeonato Carioca deste ano.

As autoridades cumpriram 11 mandados de busca e apreensão, emitidos pelo Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, com o intuito de capturar provas que confirmem as suspeitas. Na última sexta-feira (8), em um desenvolvimento internacional da operação, um dos investigados foi detido pela Interpol em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O foco das investigações recai sobre possíveis manipulações que teriam alterado o resultado de jogos para favorecer apostadores. A apuração teve início após um incidente peculiar: uma equipe que havia encerrado o primeiro tempo com vantagem de 3 x 1 sofreu uma reviravolta surpreendente e foi derrotada por 5 x 3. Tal resultado gerou um volume anômalo de apostas em uma empresa situada na Ásia.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), ao notar a irregularidade, encaminhou denúncia à Polícia Civil, que deu início à operação para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos.