No último sábado (22), a cidade de São Paulo presenciou uma significativa ação de limpeza, com a retirada de aproximadamente 151 toneladas de lixo e entulho. Essa mobilização fez parte da Operação São Paulo Limpa, que se desenvolveu simultaneamente em todas as 32 subprefeituras da capital.

A operação foi coordenada pela Secretaria Municipal das Subprefeituras e envolveu cerca de 2.800 colaboradores, demonstrando um esforço conjunto para melhorar a limpeza urbana. Durante a ação, foram limpos 1.016 bueiros, reposicionadas 162 lixeiras, e 90 quilômetros de vias públicas foram varridas e capinadas. Além disso, 423 árvores passaram por poda, enquanto oito foram removidas preventivamente.

Com um foco claro na zeladoria, a Operação São Paulo Limpa visa intensificar os serviços de limpeza preventiva em áreas propensas a alagamentos e conhecidas pelo descarte irregular de resíduos. As atividades abrangem desde a poda de árvores até a manutenção das bocas de lobo, além da coleta de lixo e cuidados com os logradouros públicos.

Um dos principais objetivos desta operação é conscientizar a população sobre a importância do descarte correto do lixo nos locais designados e dentro dos horários apropriados. Essa prática é essencial para evitar enchentes e outros problemas decorrentes das chuvas. Vale destacar que os serviços promovidos pela Operação São Paulo Limpa são contínuos e realizados diariamente em diversas regiões da capital.