Operação resgata mais de 50 cães vítimas de maus-tratos em São Paulo

O Instituto Social Pet Friends, uma organização não governamental dedicada à proteção e bem-estar animal, participou de uma operação conjunta com a Polícia Civil, resultando no resgate de mais de 50 cães mantidos em condições de maus-tratos e sob suspeita de zoofilia. A ação ocorreu no hotel e day care Dogfun, localizado no bairro do Capão Redondo, em São Paulo.

Ação desencadeada após o óbito de um cão

A operação foi iniciada após o óbito de um cão sob responsabilidade da ONG, que estava hospedado no local como lar temporário. A necrópsia do animal revelou indícios de maus-tratos e abuso sexual. No dia 5 de março, durante a operação, cães de diversas raças e idades foram encontrados confinados em espaços inadequados, sem acesso a água limpa ou alimentação adequada. Muitos estavam amordaçados, com patas amarradas e apresentavam sinais evidentes de sofrimento e negligência. Os dois responsáveis pelo estabelecimento foram detidos.

Cães resgatados recebem cuidados e abrigo da ONG

Após a autorização da Polícia Civil e dos órgãos competentes, os animais resgatados passaram por avaliação veterinária e receberam cuidados iniciais, sendo abrigados pela ONG. Desde então, 20 animais já foram entregues a seus tutores ou encaminhados para outras ONGs parceiras. 10 cães pertenciam à Pet Friends e foram reintegrados à instituição. Ainda faltam localizar 9 tutores. A ONG, que já cuidava de 55 animais, agora tem sob sua responsabilidade os resgatados.

ONG pede ajuda da comunidade

Neste momento, a Pet Friends necessita de doações e voluntários, além de colaboração para encontrar os tutores dos cães resgatados. A presidente da ONG, Marcella Maiolino, destaca a importância da colaboração entre organizações de proteção animal e as autoridades no combate aos crimes de maus-tratos. “Este resgate reforça o compromisso da Pet Friends em lutar contra práticas abusivas e promover o bem-estar dos animais, além de incentivar a sociedade a denunciar qualquer forma de crueldade e apoiar a adoção responsável”, afirmou.