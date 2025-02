São Caetano intensifica ações de remoção de veículos abandonados em 2025

A Prefeitura de São Caetano do Sul iniciou janeiro de 2025 com Operação Remove a todo vapor. A ação permanente da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), que retira veículos em estado de abandono das ruas da cidade, notificou 35 proprietários de veículos ‘abandonados’ na cidade no primeiro mês do ano. Destes notificados, 31 saíram por conta própria no prazo estabelecido e quatro foram recolhidos para o pátio.

Houve, ainda, 36 ocorrências (reclamações) recebidas por e-mail, telefone da Semob, CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), Ouvidoria e outros. Dessas ocorrências, 12 eram veículos que não caracterizaram abandono e 24 realmente estavam em estado de abandono.

O secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Ferreira, explica a importância da participação dos moradores em avisar a Semob da existência de veículos em estado de abandono nas ruas. “Temos um protocolo de prazos de notificação do proprietário do veículo em estado de abandono até chegar à situação de apreensão do veículo e levá-lo ao pátio. Por isso, o quanto antes ficarmos sabendo da situação, mais rapidamente ela será resolvida”, explicou Marcelo.

ABANDONO DE VEÍCULOS

Veículos considerados abandonados são os que apresentarem pelo menos uma das seguintes características:

– não ter, no mínimo, uma placa de identificação obrigatória;

– estar em evidente estado de deterioração de sua carroceria ou de suas partes removíveis, oferecendo risco à saúde ou à segurança pública;

– estar em visível e flagrante mau estado de conservação, carroceria com evidentes sinais de colisão ou objeto de vandalismo ou depreciação voluntária, ainda que coberto com capa de material sintético;

– estar impossibilitado de deslocamento com segurança pelos próprios meios.

Completados 10 dias de abandono, a contar da fixação do adesivo de notificação (ciência) de remoção do veículo e, caso o proprietário não o tenha retirado do local, o veículo será removido ao pátio municipal.

Ao perceber que existe em sua rua um veículo em estado de abandono (estacionado há muitos dias sem que o proprietário o retire do local), os moradores devem entrar em contato com o departamento de Fiscalização da Semob pelo site da Prefeitura ou com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), no 0800-7000-156.

OPERAÇÃO REMOVE EM 2024

Em 2024, a Operação Remove da Semob notificou 403 proprietários de veículos ‘abandonados’ na cidade, sendo que 355 saíram por conta própria, no prazo estabelecido, e 49 foram recolhidos para o pátio.

Houve, ainda, 358 ocorrências (reclamações) recebidas por e-mail, telefone da Semob, CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), Ouvidoria e outros. Destas 358 ocorrências, 192 eram veículos que não caracterizaram abandono e 166 veículos abandonados notificados. Os outros veículos foram fiscalizados e notificados pela equipe de fiscalização.



Crédito:Divulgação

Crédito:Divulgação

Crédito:Divulgação