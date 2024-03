Operação no fluxo: polícia monitora traficantes e prende 9 no centro de SP

A Polícia Civil prendeu nove suspeitos, sendo oito homens e uma mulher, por tráfico de drogas, na rua dos Protestantes, na região do fluxo que concentra usuários de entorpecentes no centro de São Paulo, na tarde de domingo (10). Dois simulacros de arma de fogo, duas tesouras, duas balanças de pesagem e quase 200 porções de maconha foram apreendidos na ação.

Desde o início de março, os agentes do 3° Distrito Policial de Campos Elíseos monitoram o local para identificar os principais responsáveis pelo tráfico de drogas na região. Entre os membros do bando, a polícia localizou o segurança do fluxo, o olheiro do traficante, o montador de barracadas e o tesoureiro, que contabiliza e transporta dinheiro das vendas ao líder da quadrilha. Os policiais também realizaram campana e captação de imagens na região para descobrir a rotina dos envolvidos.

Com a identificação dos suspeitos, que atuam de forma contínua na região, os agentes realizaram a ação na tarde de ontem para prendê-los. Dos detidos, oito já tinham passagens por tráfico, furto e crimes patrimoniais.

A polícia também observou que três estavam descumprindo medidas cautelares impostas pela Justiça. Um deles, foi flagrado em outras três oportunidades no fluxo, em meio aos usuários, nas operações em outubro, novembro e janeiro.

Uma mulher identificada durante as investigações como uma das responsáveis pela contabilidade do tráfico não foi encontrada durante a ação, mas é procurada pela polícia.

Os entorpecentes foram apreendidos e levados ao Instituto de Criminalística. A Polícia Civil segue com as investigações para prender os demais envolvidos no tráfico de drogas no centro de São Paulo.