Polícia Militar descobre ‘casa bomba’ na região do fluxo, no centro de SP

A Polícia Militar descobriu uma “casa bomba” na República, no centro de São Paulo, no sábado (9), onde eram armazenados diversos tipos de drogas que iriam abastecer a região do fluxo, nas cenas abertas de uso. Um casal, ambos de 31 anos, foi preso.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais do 7º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em patrulhamento pela região central, desconfiaram de uma mulher que jogou uma bolsa com a aproximação dos PMs. Ela foi abordada e, no interior do bolsa, foram encontradas diversas pedras de crack e cerca de R$ 450.

Em seguida, a mulher indicou o homem que era dono do entorpecente. O rapaz tentou fugir, mas foi detido. Ele informou o endereço do apartamento onde o restante da droga estava guardada, na mesma região.

Os policiais do 5º Batalhão de Polícia Choque – Canil foram acionados para apoiar nas buscas. No imóvel, foram encontrados 7,6 quilos de cocaína, 23 frascos de lança-perfume, um tablete de maconha, além R$ 4,7 mil. Também foram apreendidos materiais plásticos usados para embalar droga, mais de 500 pinos vazios e balanças.

O homem e a mulher foram presos em flagrante e conduzidos ao 2º Distrito Policial. O caso foi registrado como tráfico de drogas. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.