Operação Minhocão terá programação especial de cinema no aniversário de SP

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a SPCine, promove uma programação cultural que enaltece o cinema nacional para a celebração do aniversário da cidade de São Paulo.

Nos dias 25 e 26 de janeiro, às 18h, dois filmes integram a programação especial do Aniversário de 471 anos de São Paulo. As exibições ocorrem no Minhocão, e as sessões são gratuitas e abertas para todo o público. Esta iniciativa está alinhada à Operação Minhocão, que acontece todo final de semana no Elevado Presidente João Goulart.

Os filmes escolhidos são o documentário brasileiro “Visionários da Quebrada”, de 2018, dirigido por Ana Carolina Martins, e a animação “Perlimps” do diretor indicado ao Oscar pela animação O menino e o mundo, Alê Abreu.

O documentário traz uma visão do ponto de vista de moradores da periferia da cidade. Já a animação apresenta um universo mágico de uma floresta onde vivem Claé e Bruô, dois personagens que são inimigos, mas se unem para proteger seu lar.

A ação visa reforçar a valorização do cinema nacional e produções independentes de diretores brasileiros para o público que frequenta ou tem vontade de conhecer o Centro da cidade de São Paulo.