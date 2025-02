Operação da Polícia Civil resulta na prisão de líder do tráfico em Duque de Caxias

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro anunciou, nesta terça-feira (25), a captura de Roger de Oliveira Fernandes, conhecido como Geraldão, que liderava o tráfico de drogas na comunidade Parque das Missões, em Duque de Caxias. O criminoso estava foragido desde 2022 e é acusado de ser um dos mentores do ataque à 60ª Delegacia de Polícia (DP) ocorrido no último dia 16.

Conforme relatos da polícia, Geraldão é considerado o braço direito do notório traficante Fernandinho Beira-Mar, uma figura proeminente dentro da facção Comando Vermelho (CV) na região. Durante sua captura, o traficante estava utilizando uma motocicleta que havia sido roubada.

As autoridades informaram que Geraldão tentou evadir-se do local ao perceber a presença policial, mas acabou perdendo o controle da moto e caiu, resultando em sua detenção. Além das acusações já mencionadas, ele agora enfrentará processos por receptação e adulteração de sinal identificador.

A defesa do criminoso não foi localizada pela equipe para comentar o caso.

O ataque à delegacia teve como objetivo a liberação de dois detentos: Rodolfo Manhães Viana, conhecido como Rato, e seu assistente Wesley de Souza do Espírito Santo, ambos considerados líderes do tráfico na região. Segundo a polícia, cerca de dez homens armados tentaram invadir a 60ª DP sob a liderança de Joab da Conceição Silva.

Fontes relatam que os narcoterroristas dispararam contra a delegacia enquanto quatro policiais reagiram ao ataque. Durante o confronto, dois agentes foram feridos e a entrada da delegacia sofreu danos significativos devido aos disparos.

A operação realizada pelas forças policiais representa um esforço contínuo no combate ao tráfico de drogas e à violência associada nas comunidades fluminenses.