Trio é detido por furto em lojas de shopping em Niterói (RJ)

Na manhã desta terça-feira (25), três indivíduos foram detidos sob suspeita de furtar lojas de roupas em um shopping localizado em Niterói, Rio de Janeiro. A ação policial foi realizada por agentes do programa Segurança Presente, que foram acionados por funcionários do centro comercial.

Os suspeitos, compostos por duas mulheres e um homem, foram encontrados no estacionamento do shopping. As mulheres carregavam bolsas que continham os itens furtados, enquanto o homem se encontrava dentro de um veículo que estava preparado para a fuga.

As investigações iniciais indicaram que pelo menos duas lojas foram alvo dos furtos. Ao todo, as autoridades conseguiram recuperar 106 peças de vestuário e um par de tênis, evidenciando a magnitude da ação criminosa.

As mulheres, com idades de 25 e 24 anos, não possuíam registros anteriores na polícia, ao passo que o homem acumulava sete anotações criminais, incluindo uma por latrocínio. Após a detenção, todos os suspeitos foram encaminhados à 76ª Delegacia de Polícia (DP), onde permanecem à disposição da Justiça.

A situação ressalta a importância das medidas de segurança em shoppings e a rápida resposta das forças policiais na identificação e captura de criminosos.