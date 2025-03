Operação da Polícia Civil prende quadrilha de sequestradores

A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (25), uma operação contra uma quadrilha especializada em sequestro. A ação, realizada nas cidades de Cotia, Itapevi, Taboão da Serra, Osasco e São Paulo, terminou com sete envolvidos presos.

As investigações contra a organização criminosa se iniciaram em novembro, quando um advogado, que chegava em casa na região de Perdizes, zona oeste da capital paulista, foi abordado e sequestrado por três suspeitos.

Os homens levaram a vítima até uma área de mata e realizaram transações bancárias com o celular dela. Eles também exigiram que o irmão do advogado pagasse o resgate. Posteriormente, a vítima foi liberada na rodovia Raposo Tavares.

Os policiais prosseguiram com as investigações para identificar os envolvidos e, menos de um mês depois, o veículo do homem foi encontrado em Cotia.

Com análise de câmeras de segurança, resultados da perícia e outras ações policiais que levaram à identificação dos integrantes da quadrilha, a Justiça expediu mandados de prisão que foram cumpridos hoje por policiais da 3ª Delegacia Antissequestro (DAS).

A operação também teve apoio de agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e do Departamento de Operações Especiais (DOE). Os suspeitos foram encaminhados à 3ª DAS, onde permaneceram presos por sequestro e extorsão.