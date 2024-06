Polícia desmantela quadrilha especializada em sequestro e roubo de caminhoneiros em SP

A Polícia Civil desmantelou uma quadrilha especializada em sequestro e roubo de caminhoneiros. Um dos integrantes envolvidos, de 25 anos, foi preso nesta sexta-feira (7), em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Outros dois foram detidos no início do ano.

As investigações começaram em janeiro após um caminhoneiro ser abordado por criminosos. Ele foi levado para um cativeiro e permaneceu sob posse dos sequestradores por 24 horas. A quadrilha fez contato com familiares do trabalhador e exigiu R$ 30 mil para libertá-lo.

Um dia após o crime, em ação conjunta entre policiais militares da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e policiais civis da Delegacia Antissequestro, dois suspeitos foram presos.

Com o decorrer das investigações, a equipe descobriu a localização de um terceiro envolvido no sequestro e o prendeu na manhã de hoje. As ações seguem em andamento para localizar mais integrantes da quadrilha.

O caso foi registrado como extorsão mediante sequestro na 2ª Delegacia Antissequestro.