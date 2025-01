Operação contra o crime organizado apreende arma, drogas e moto furtada

Uma operação deflagrada pela Polícia Militar na terça-feira (21) na região do Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo, terminou com a apreensão de uma arma, dez munições, dois simulacros de pistola, mais de 4,6 mil porções de drogas e uma moto furtada.

A ação foi realizada em duas comunidades na região e teve o apoio do Canil da PM. Um levantamento de inteligência revelou informações sobre pontos de abastecimentos de drogas, nos quais os traficantes colocavam obstáculos para impedir o acesso da polícia.

No primeiro ponto, a Força Tática entrou em uma habitação coletiva e encontrou, no último andar, um adolescente com um simulacro de arma de fogo. Ele estava na função de “olheiro” de um local usado para armazenar drogas. No imóvel, foram encontradas diversas porções de entorpecentes, além de itens usados para pesar e embalar as substâncias.

Em outra habitação, as equipes suspeitaram de um homem que pulou da janela de uma casa no térreo com duas sacolas as jogou em um córrego e fugiu. Os policiais não conseguiram encontrá-lo, mas apreenderam as sacolas cheias de drogas.

Ainda no mesmo local, no andar superior, um casal foi abordado e, na casa, foram encontradas uma pistola, um simulacro, munições e um bloqueador de sinal.

Em um terceiro ponto da comunidade, as equipes recuperaram uma moto com queixa de furto e apreenderam um adolescente, que tentou fugir ao ver a presença da polícia no local.

Os envolvidos foram encaminhados ao 73° Distrito Policial, no Jaçanã, onde os casos foram registrados como tráfico de drogas, porte ilegal de arma e furto.