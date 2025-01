Policial Militar é detido como suspeito de assassinato no Aeroporto de Guarulhos

A Corregedoria da Polícia Militar anunciou, nesta terça-feira (21), a prisão de um policial militar acusado de ser um dos atiradores envolvidos no assassinato que ocorreu em 8 de novembro de 2024, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A detenção foi realizada nas instalações do 20° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), localizado em Barueri, e o suspeito foi imediatamente transferido para o Presídio Militar Romão Gomes (PMRG).

As investigações sobre o caso estão sob a responsabilidade de uma Força-Tarefa estabelecida pela Secretaria da Segurança Pública. Esta força inclui o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e as corregedorias das polícias Civil e Militar. As prisões recentes marcam um progresso significativo na elucidação do crime.

Desdobramentos das Investigações

Com a prisão mais recente, o total de indivíduos detidos por envolvimento no caso chegou a 26, entre os quais 17 são policiais militares e cinco pertencem à polícia civil. Além disso, quatro civis também estão sendo investigados em conexão com o homem identificado como “olheiro” do crime, que permanece foragido. Das 26 detenções, 19 ocorreram desde a última quinta-feira (16). Um dos presos foi identificado como autor dos disparos, enquanto os demais são acusados de oferecer serviços de segurança ilegal ao delator.

Além dessas prisões, a namorada do suposto olheiro foi detida pelo DHPP através de um mandado judicial obtido em uma investigação relacionada ao tráfico de drogas. A mulher, de 28 anos, é acusada de comercializar substâncias ilícitas que pertenciam ao namorado.

No dia seguinte à prisão da namorada do olheiro, outro suspeito foi capturado. O homem, de 22 anos, havia sido preso anteriormente em dezembro por policiais da Rota, mas foi liberado durante a audiência de custódia. Ele foi novamente detido na última sexta-feira (17) em cumprimento a um mandado de prisão temporária e está sendo investigado por sua associação com o olheiro do crime e por participação no tráfico de drogas.

Em uma ação adicional do DHPP, um tenente da Polícia Militar foi preso no sábado (18) sob suspeita de ter dirigido o veículo VW Gol preto utilizado na execução do crime.