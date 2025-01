Operação autua 19 estabelecimentos por poluição sonora em Santo André

Agentes do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e da GCM (Guarda Civil Municipal) promoveram neste sábado (18) a primeira Operação Sono Tranquilo de 2025. A ação integrada visa garantir o sossego da população, coibindo problemas de excesso de ruído, além de atuar em verificações específicas que envolvam infrações de trânsito e apreensão de veículos e motocicletas.

Além de atender ordens de serviço específicas ao logo do sábado, as equipes percorreram pontos previamente mapeados e que são alvo de reclamações por parte dos munícipes. No total, a Fiscalização Ambiental do Semasa emitiu quatro Advertências Ambientais em bares e adegas nos bairros Jardim, Vila Palmares e Parque Novo Oratório. Também foram lavrados 15 Autos de Infração Ambiental, equivalente a multa, em bares e adegas nos bairros Jardim Alzira Franco, Santa Teresinha, Utinga, Jardim e Centro.

A Guarda Civil Municipal realizou ainda seis averiguações, autuou 17 responsáveis por infrações de trânsito e recolheu três motocicletas. A Operação Sono Tranquilo é realizada desde 2017 para combater som alto e outros delitos que perturbam o sossego da população. Algumas operações também contam com o apoio das Polícias Civil e Militar.

Munícipes que são afetados por barulho excessivo em bares, igrejas, obras, indústrias e escolas de samba podem abrir reclamação no site do Semasa, em www.semasa.sp.gov.br. A recomendação é de que a denúncia, feita de forma sigilosa, ocorra no momento em que acontece o problema. Desta forma, o pedido é enviado automaticamente para a equipe de plantão.



Crédito:Divulgação/Semasa