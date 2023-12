Operação Altas Temperaturas: SP realizou mais de 53 mil atendimentos neste fim de semana

A Prefeitura de São Paulo realizou 53.641 atendimentos entre às 10h de sábado (02) e às 16h de domingo (03) nas tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT). Durante os trabalhos, os colaboradores da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) distribuíram 110.803 itens, sendo 57.424 garrafas de água, 11.202 sucos e 25.885 frutas e 16.292 copos d’água da Sabesp. As tendas também disponibilizam os bebedouros da Sabesp com livre uso de água, inclusive para pets.

As ações da OAT se estenderão até 31 de março de 2024, sempre que a temperatura ou sensação térmica atingir 32°C ou mais, conforme parâmetro histórico de análises climáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Saiba mais clicando aqui.

Os orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) e agentes das equipes do Ampara SP também prestaram atendimento nas tendas, ofertando acolhimento em equipamentos da rede socioassistencial e encaminhamento para as demais demandas apresentadas.

Balanço

Desde o dia 20 de setembro até as 16h deste domingo (03), as dez tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT) fizeram 378.853 atendimentos e distribuíram 870.418 itens, sendo 388.420 garrafas de água, 193.944 frutas, 69.931 sucos e 20.623 copos de chá gelado, além da oferta livre de água nos bebedouros, que disponibilizou 197.500 copos d’água.

Cadeiras e ventiladores

A OAT foi criada pela Administração Municipal, por determinação do prefeito Ricardo Nunes, para proteger as pessoas mais vulneráveis, como as que estão em situação de rua e idosos, dos efeitos das variações climáticas e do calor extremo. Nesses locais as pessoas podem se proteger do sol, encontram cadeiras, ventiladores, recebem água, suco, chá gelado e frutas. Também há uma ambulância referenciada para atendimento a casos de exposição ao calor.

As unidades permanecem abertas para acolhimento de qualquer pessoa que queira um abrigo com temperatura amena, para descansar e se hidratar.

Endereços

As tendas para atendimento estão localizadas nos seguintes endereços:

Região Central – praça da República e praça Marechal Deodoro;

Região Sul – Santo Amaro (praça Floriano Peixoto, 54) e Capela do Socorro (praça José Boemer Roschel);

Região Norte – Santana (avenida Cruzeiro do Sul, 3.180) e Vila Maria (praça Novo Mundo);

Região Leste – Guaianases (praça Presidente Getúlio Vargas, s/n), Itaquera (avenida Musgo de Flor com avenida Imperador, embaixo do viaduto Jacu Pêssego) e Mooca (praça Cid José da Silva Campanella);

Região Oeste – Lapa (rua do Curtume, s/n – esquina com Guaicurus).

Tendas pet

Região Central – Praça da República;

Região Sul – Santo Amaro (praça Floriano Peixoto, 54) e Capela do Socorro (praça José Boemer Roschel);

Região Norte – Santana (avenida Cruzeiro do Sul, 3.180);

Região Leste – Guaianases (praça Presidente Getúlio Vargas, s/n), Itaquera (avenida Musgo de Flor com avenida Imperador, embaixo do viaduto Jacu Pêssego) e Mooca (praça Cid José da Silva Campanella);

Região Oeste – Lapa (rua do Curtume, s/n – esquina com Guaicurus).

Rede socioassistencial

A capital possui a maior rede socioassistencial da América Latina, com cerca de 24 mil vagas de acolhimento para pessoas em situação de rua, distribuídas em Centros de Acolhida, hotéis sociais, Repúblicas para Adultos, Vilas Reencontro, entre outros.

Além da busca espontânea pelos núcleos, as pessoas que vivem em situação de rua também podem acessar o serviço por meio de encaminhamentos dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros Pop do município, do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) e Ampara SP.

Previsão do tempo: https://abcdoabc.com.br/previsao-do-tempo-em-sp-maxima-prevista-para-hoje-4-e-de-33oc/

A Defesa Civil Municipal mantém a capital paulista em estado de ATENÇÃO para altas temperaturas.