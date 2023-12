Previsão do tempo: Em SP, máxima prevista para hoje (4) é de 33ºC

A manhã de segunda-feira (4) inicia com céu claro e temperatura em elevação. De acordo com dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo a temperatura média na cidade é 20ºC, a máxima prevista para hoje é de 33ºC. Há expectativa para pancadas de chuva e isoladas entre o meio da tarde de início da noite.

A Defesa Civil Municipal mantém a cidade em estado de atenção para altas temperaturas desde as 14h30 do dia 01/12/2023.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A próxima semana ainda começa com sol e temperaturas elevadas, entretanto as chuvas retornam gradativamente no final das tardes.

Na terça-feira (05) o sol aparece entre nuvens e mantém o tempo abafado. Os termômetros variam entre mínimas de 20°C e máximas que podem chegar aos 30°C. A propagação de áreas de instabilidade provoca chuvas na forma de pancadas entre o final da tarde e o início da noite.