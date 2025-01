Ônibus temático da Águia Branca com Chico Bento chega às estradas brasileiras

Os fãs do caipira mais querido do Brasil, o Chico Bento, poderão ficar ainda mais próximos do personagem e seus amigos enquanto viajam pelas estradas brasileiras. Isso porque a Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, em parceria com a Mauricio de Sousa Produções, lançou na tarde de quarta-feira (8) um ônibus totalmente customizado com os personagens da Vila Abobrinha. A ação celebra o lançamento do filme ‘Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa’, que estreia nesta quinta-feira (9) nos cinemas de todo o país.

Apresentado em um evento para convidados, o ônibus personalizado teve a sua viagem inaugural na tarde desta quinta-feira. Os primeiros a viajarem com o veículo foram os passageiros que fizeram o trajeto São Paulo x Rio de Janeiro, partindo do Terminal Rodoviário do Tietê, às 9h, depois de receberem um kit com produtos licenciados e um papertoy exclusivo, no formato do ônibus em miniatura, para curtir o trajeto.

“Poder levar um pedaço tão autêntico da cultura brasileira para as estradas do país, com toda segurança e respeito, é algo indescritível”, comentou Renato Tozzi, diretor de Operações da Viação Águia Branca, durante o evento.

Este é o primeiro dos três ônibus que ganharão temáticas exclusivas da Turma da Vila Abobrinha, ao longo do ano. O veículo escolhido para receber esta primeira personalização é um modelo RSD Semileito de 42 lugares, completamente adesivado com os personagens Chico Bento, Rosinha, Zé Lelé, Zé da Roça, Hiro e Tabata, que ganharam destaque nas artes exclusivas criadas especialmente pela MSP para a ação.

“Chico Bento é um símbolo da cultura e das tradições brasileiras, e ver o personagem ganhar as estradas em uma parceria tão especial é motivo de grande alegria para nós. Esse projeto não só aproxima os fãs do universo da MSP, como também reforça o poder das histórias em conectar pessoas e valorizar o Brasil em sua essência.”, diz Marcos Saraiva, diretor-executivo da Mauricio de Sousa Produções.

A iniciativa posiciona a Viação Águia Branca como a primeira empresa de transporte rodoviário de passageiros a lançar um ônibus customizado com o Chico bento, personagem querido do Brasil. A partir de agora, o ônibus do Chico Bento vai rodar as diferentes linhas de viagem dos nove estados que atua no país, reforçando a valorização da empresa ao turismo regional e à diversidade brasileira.