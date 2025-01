Estreia de ‘Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa’ traz humor e aventura ao cinema brasileiro

Com a supervisão artística de Daniel Rezende, conhecido por seu trabalho em “Turma da Mônica: Laços” e “Lições”, o filme “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” promete trazer ao público uma nova experiência cinematográfica repleta de humor e carisma. O jovem influenciador Isaac Amendoim brilha como protagonista, assumindo o papel do icônico caipira das histórias em quadrinhos criadas por Maurício de Sousa.

Após o sucesso de duas adaptações cinematográficas da Turma da Mônica e um desempenho aquém das expectativas com “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo”, a obra recém-lançada se destaca ao explorar o universo rural que tanto encanta os brasileiros. Com estreia marcada para esta quinta-feira (9), o longa apresenta uma narrativa leve e divertida, capaz de atrair tanto as crianças quanto os adultos, mesmo aqueles que não são familiarizados com os gibis.

A trama gira em torno das aventuras de Chico Bento, interpretado por Amendoim, na fictícia Vila Abobrinha. O personagem é conhecido por seu jeito esperto e por ser um excelente contador de “causos”. O enredo se desenrola entre suas aulas com Dona Marocas, vivida por Débora Falabella, brincadeiras com amigos e sua relação especial com a famosa goiabeira que habita as terras do rabugento Nhô Lau, interpretado por Luis Lobianco.

O conflito se inicia quando Chico descobre um plano do coronel Dotô Agripino, interpretado por Augusto Madeira, que pretende derrubar a goiabeira para inaugurar uma nova estrada. Determinado a salvar sua árvore favorita e proteger sua comunidade dos efeitos do progresso, Chico une forças com seus amigos — Zé Lelé (Pedro Dantas), Rosinha (Anna Julia Dias), Tábata (Lorena de Oliveira), Hiro (Davi Okabe) e Zé da Roça (Guilherme Tavares).

Um dos grandes destaques do filme é o desempenho cativante de Isaac Amendoim. Com apenas 10 anos, o ator já conquistou notoriedade nas redes sociais e se mostrou à altura do desafio ao interpretar Chico Bento. Sua espontaneidade e carisma são evidentes desde a cena inicial, fazendo dele uma revelação impressionante no elenco infantil.

Além de Amendoim, o filme conta com atuações notáveis dos demais membros do elenco mirim. A química entre Isaac e Luis Lobianco gera momentos hilários, especialmente nas cenas que retratam as tentativas de Nhô Lau em proteger sua goiabeira. Enquanto isso, Pedro Dantas traz leveza ao seu personagem Zé Lelé, enquanto Anna Julia Dias representa a doçura de Rosinha com eficácia.

Dirigido por Fernando Fraiha, o filme se distingue pela capacidade de equilibrar humor caipira com temas relevantes. O roteiro escrito em parceria com Elena Altheman e Raul Chequer captura o espírito das histórias de Chico Bento, garantindo que as piadas ressoem com o público durante toda a exibição. Uma mensagem ecológica também permeia a narrativa, promovendo a conscientização ambiental entre os jovens espectadores.

Os efeitos visuais são utilizados com maestria em diversas sequências, incluindo uma participação especial da atriz Taís Araújo que surpreende e encanta o público. A cinematografia é igualmente digna de nota, apresentando cores quentes que evocam o estilo dos quadrinhos originais.

O envolvimento de Daniel Rezende na produção foi fundamental para garantir a qualidade que caracteriza as adaptações anteriores da Turma da Mônica. Assim, “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” emerge como uma proposta fresca no cinema nacional, celebrando um personagem amado e prometendo mais histórias divertidas no futuro.

Neste cenário onde o cinema brasileiro parece redescobrir seu espaço junto ao público, a estreia deste longa é um alívio bem-vindo para os fãs de Chico Bento e promete iniciar uma nova série de aventuras cinematográficas inspiradas no universo criado por Maurício de Sousa.