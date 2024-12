UCI inicia pré-venda de “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa”

Um dos personagens mais amados do Brasil está prestes a fazer sua estreia nos cinemas em sua primeira aventura live-action. “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa” chega nas telonas da UCI no dia 9 de janeiro, mas os pequenos e seus familiares já podem garantir seus ingressos na pré-venda já disponível. Para deixar a ida ao cinema ainda mais especial, a rede oferece de brinde um estojo temático para os clientes que comprarem os ingressos com o cartão Unique, programa de fidelidade da rede. O brinde é limitado e poderá ser retirado a partir do dia 9 de janeiro.

Dirigido por Fernando Fraiha, a produção traz o influenciador mirim Isaac Amendoim no papel do personagem criado por Mauricio de Sousa. Na trama, Chico enfrenta um grande desafio ao descobrir que sua goiabeira favorita está ameaçada pela construção de uma estrada que passará pelas terras de Nhô Lau, interpretado por Luis Lobianco. Determinado a salvar a árvore, ele reúne seus amigos Zé Lelé, Rosinha, Zé da Roça, Tábata, Hiro e toda a comunidade da Vila Abobrinha para impedir o projeto.

O longa também é a oportunidade perfeita para comemorar o aniversário na UCI. Com o UCI Festa, o aniversariante convida os seus amigos para uma sessão nas modernas salas da rede com pipoca e refrigerante, e depois pode aproveitar o Espaço Festa – um ambiente reservado e que disponibiliza inúmeras atividades para os convidados. Para saber mais detalhes sobre os pacotes, basta preencher o formulário.

Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta ter mais de 18 anos e adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados.