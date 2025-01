Acidente com ônibus em Santa Catarina deixa 24 feridos

Na manhã deste domingo (26), um acidente envolvendo um ônibus fretado que transportava adolescentes ocorreu na Serra Dona Francisca, localizada em Joinville, Santa Catarina. O veículo, que estava a caminho do parque Beto Carrero em Penha, tombou, resultando em 24 pessoas sendo encaminhadas para unidades hospitalares.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o ônibus transportava 46 passageiros, a maioria deles adolescentes provenientes da região de Canoinhas. O incidente aconteceu por volta das 7h e mobilizou equipes de emergência na área.

Dentre as vítimas, oito foram resgatadas com o auxílio de helicópteros devido à gravidade dos ferimentos, que incluíam fraturas e cortes. Esses pacientes foram levados para o Hospital e Maternidade Sagrada Família, situado em São Bento do Sul, além do Hospital São Luiz de Campo Alegre.

A Viação Canoinhas, responsável pelo transporte, informou através de suas redes sociais que as lesões apresentadas pelos envolvidos eram majoritariamente leves e moderadas, assegurando que não houve registros de vítimas em estado grave. A empresa também comunicou que está oferecendo todo o suporte necessário aos afetados pelo acidente.

Durante o atendimento às vítimas e a remoção do ônibus acidentado, a Serra Dona Francisca permaneceu interditada. O tráfego foi liberado novamente por volta das 10h48.